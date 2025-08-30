Así fue el rescate del barco encallado en Ibiza: una persona en una zódiac trató de ayudar pero era "muy arriesgado"

Salvamento Marítimo acudió este viernes por la noche al rescate de un barco que había encallado en s'Escull de ses Punxes, un arrecife cercano a s'Illa des Bosc, que es visible desde la costa en Platges de Compte, en el municipio de Sant Josep.

El centro de Emergencias del 112 de Palma avisó a Salvamento Marítimo de que una motora de doce metros de eslora había encallado en s'illa des Bosc a las 22.15 horas del pasado viernes. En ella navegaban dos adultos y un niño que ya se habían puesto los chalecos salvavidas. La embarcación estaba sobre roca en algún lugar del islote y el patrón informó de que había "mucho viento y olas", por lo que pidió la evacuación.

Los controladores marítimos de Palma activaron el helicóptero Helimer 222. Minutos después, el Servicio de Emergencias del 112 comunicó que la Policía local de Santa Eulària había localizado el barco gracias a su servicio de drones. Los agentes permanecieron en la zona hasta que los ocupantes de la motora fueron evacuados. Los rescatados, "vivieron momentos de auténtico pánico", relató la Policía de Sant Josep en sus redes sociales.

Gracias al servicio de drones, la Policía Local de Sant Josep encontró rápidamente la embarcación encallada. "Nuestra intervención permitió a Salvamento Marítimo actuar con precisión y evacuar a los tripulantes en helicóptero sin más complicaciones", explicaron los agentes.

Más tarde, pasadas las 23 horas, el 112 recibió otro aviso de un particular que navegaba en una zódiac y había visto la embarcación encallada. Esta persona había tratado de acercarse, pero era "peligroso" y "muy arriesgado", relatan a este diario desde Salvamento Marítimo.

Pasada la medianoche, a las 00.11 horas, el helicóptero evacuó a los tripulantes y 20 minutos más tarde los desembarcó en el aeropuerto de Ibiza. El armador de la embarcación deberá ahora hacerse cargo del reflotamiento del barco siniestrado.