«Demostrar que en Ibiza y Formentera tenemos músicos con muchísimo talento y con ganas e ilusión de disfrutar de la magia de tocar en una orquesta sinfónica». Con esta misión nació hace dos meses la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa (Josp), según afirma su joven director titular, Pablo García-Ortiz.

García-Ortiz relata que en su «época de estudiante de flauta esperaba cada año con muchas ganas la llegada de la semana de la Trobada Orquestral d’Eivissa». El talentoso músico ibicenco se percató de que tenía ganas de tocar en su tierra «con mayor regularidad», ya que la trobada era un encuentro anual. Esta misma «inquietud» la tienen también otros compañeros del Conservatorio de Ibiza, tal y como recuerda García-Ortiz: «Cuando me comentaron otros amigos que querían tocar con mayor frecuencia, empaticé mucho con su situación. Nos juntamos unos cuantos colegas un día para tocar y decidimos crear la Jove Orquestra Simfònica».

Esta formación cuenta con casi 40 músicos que tocan doce instrumentos diferentes de cuerda, viento o percusión. «No me esperaba que tuviese tan buena aceptación esta iniciativa», reconoce, con tono alegre, García-Ortiz, que añade: «No somos profesionales, pero tenemos una formación, ya que todos somos estudiantes. Es una orquesta de calidad. De hecho, para acceder hay que tener un cierto nivel».

Aún quedan vacantes disponibles: «Creo que todavía vamos a ser más», confiesa el director. Este recuerda que «el crecimiento de la orquesta siempre debe respetar el equilibrio de los distintos instrumentos».

Una orquesta joven que reivindica la música clásica

Desde su fundación, la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa lleva seis ensayos. Aunque aún no han hecho ninguna actuación, García-Ortiz considera que están «prácticamente listos para tocar en vivo». Eso sí, no tendrán la oportunidad de exhibirse hasta el próximo febrero en la iglesia de Santo Domingo.

En cuanto al concierto, este tiene previsto un programa en el que se interpretará la ‘Primera sinfonía’ de Beethoven. Esta incluye unas tres obras compuestas por García-Ortiz: la primera es una obertura de música clásica, la segunda es el poema ‘Temps de Vida’ de Mar Ribas Colomar (flautista de la orquesta) y la tercera es el poema ‘Te ando buscando’, de Xesús Ballesteros.

Al margen de la «necesidad de tocar en una banda sinfónica a escala local», el proyecto tiene como propósito «divulgar la música clásica en Ibiza y Formentera y conseguir ampliar la oferta sinfónica en las Pitiusas», afirma García-Ortiz.