El nuevo PGOU de Sant Antoni proyecta el crecimiento hotelero en la zona inundable de s’Arenal

El gobierno municipal de Sant Antoni, del PP, proyecta, en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el desarrollo hotelero de la segunda línea de la playa de s’Arenal, pese a ser un área inundable. La urbanización de la zona situada entre el torrente de es Buscastell y el de es Regueró, además del entorno de la discoteca Es Paradís hasta la rotonda situada frente al Lidl, ya estaba previsto en el planeamiento urbanístico actualmente en vigor, el de 1987, en la denominada ASU 33/04.

La memoria del avance del nuevo PGOU señala que esta unidad de actuación se ha adaptado a la configuración de los viales existentes y se ha ampliado, además, con un equipamiento público (sin concretar su uso). Este se ubica en el vértice de la rotonda de s’Alamera, frente al Lidl. Justo enfrente, además, del solar que actualmente se utiliza como aparcamiento público. Precisamente, en este terreno, en el que ahora aparcan vehículos, también está previsto el uso hotelero (en el planeamiento en vigor es deportivo).

Los planos del avance del PGOU plasman diversos conjuntos de parcelas de uso hotelero delimitados por franjas rectilíneas en las que se prevé el uso de aparcamiento. Colindante con la avenida Doctor Fleming, frente a diversos locales de ocio situados en la primera línea de la playa, se proyecta un espacio libre público o zona verde.

En azul la zona de uso hotelero, en verde el espacio libre y en azul claro, junto a la rotonda, el nuevo equipamiento. / D. I.

La memoria reconoce que esta zona está afectada por «un área de posible riesgo de inundaciones», pero se limita a señalar que «deberá tenerse en cuenta en el proyecto de urbanización». Toda esta área ocupa la desembocadura del torrente de es Buscastell.

Consecuencias de edificar

Esta unidad de actuación no se ve afectada por una Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi), pero sí es una zona potencialmente inundable, según el visor del agua del Govern balear y el Plan Territorial Insular.

La normativa no impide edificar en esta zona, pero una investigación del año 2013 firmada por Vicent Prats, licenciado en Ciencias Ambientales y Derecho, sobre las inundaciones que se han producido en el pla de Portmany desde 1940 y del riesgo actual de que se repitan, ya advertía de que el desarrollo de esta unidad de actuación «obstruirá la salida natural al mar de la llanura de inundación», lo cual, añadía, «podía provocar un incremento del peligro en el caso de que reprodujeran las inundaciones descritas en el trabajo». Esta investigación, en la que se detallan las consecuencias de la inundación del 10 de agosto de 1947 (hasta un metro alcanzo el agua en la vía de entrada a Sant Antoni), fue galardonada con el premio Nit de Sant Joan que otorga el Institut d’Estudis Eivissencs.

Se da la circunstancia, además, que en la pasada legislatura, el Govern balear, gobernado entonces por la izquierda, aprobó un decreto con la finalidad de que el Consell decidiera en el plazo de un año el futuro de este y otros llamados falsos urbanos. No lo hizo y el Ayuntamiento, para evitar que el Govern se subrogara la competencia y desclasificara esta zona hotelera, aprobó a la carrera, en un pleno extraordinario el 30 de diciembre de 2021, justo un día antes de que acabara el plazo otorgado al Consell, una modificación puntual del PGOU para salvar este y otros dos falsos urbanos afectados.

Entonces, la que era directora de Territorio del Govern, Magdalena Pons, puso en duda que el Ayuntamiento pudiera mantener este urbano. «Una zona inundable no parece un sitio idóneo», dijo.

Por otra parte, el nuevo PGOU cambia la clasificación de uso de la zona de bloques de pisos situada en la avenida Doctor Fleming frente a los hoteles Palmira y s’Arenal. En el planeamiento en vigor es de uso hotelero, pero ahora se ha reflejado la realidad y se ha cambiado a residencial.