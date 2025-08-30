El municipio más barato para comprar vivienda en Ibiza

El precio de la vivienda sigue marcando récords en Ibiza, pero no todos los municipios presentan el mismo nivel de encarecimiento. Según un informe publicado por el portal Idealista en abril de 2025, Sant Antoni se consolida como el municipio más económico para adquirir vivienda de segunda mano en la isla, con un precio medio de 6.433 euros por metro cuadrado. Muy cerca se sitúa la ciudad de Ibiza, donde el coste ronda los 6.534 euros/m², de acuerdo con datos proporcionados por Idealista.

Un análisis más detallado de cierre de 2024 ya había señalado que Sant Antoni registró el precio más bajo de toda la isla, con 5.904 €/m², aunque los valores podían variar dependiendo de la zona concreta del municipio.

En el extremo opuesto, Santa Eulària continúa liderando los rankings de vivienda más cara, no solo en Ibiza sino en toda España. De acuerdo con el portal Fotocasa, su precio medio se sitúa en 8.411 €/m², seguido por la ciudad de Ibiza (6.986 €/m²), Sant Josep de sa Talaia (≈ 5.953 €/m²) y, nuevamente, Sant Antoni (≈ 5.837 €/m²).