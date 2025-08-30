Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El álbum

En moto por la acera en Platja d’en Bossa

En moto por la acera en Platja d'en Bossa | C. TORRES

En moto por la acera en Platja d’en Bossa | C. TORRES

¿Para qué perder el tiempo circulando por la calzada cuando tengo la acera?, debió pensar el motorista de la fotografía, captada esta semana en la calle Algarb de Platja d’en Bossa, haciendo gala de un monumental desprecio por los peatones. Los vecinos denuncian que estampas como ésta son muy habituales tanto en el paseo como en las calles del barrio.

