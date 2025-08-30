Mil jóvenes de Ibiza se forman en emergencias y primeros auxilios en el campamento de Cala Jondal

Cerca de mil jóvenes han participado este año en las actividades formativas en emergencias y primeros auxilios del campamento de verano de Cala Jondal, que se han clausurado este sábado.

El acto, según explica el Consell de Ibiza en un comunicado, ha contado con la presencia de la consellera del Parque Insular de Servicios, Juventud y Participación Ciudadana, Marilina Ribas, así como con efectivos de los Bomberos del Consell, voluntarios de Protección Civil de Ibiza y Sant Antoni, representantes de Emergencias 112 y los monitores del campamento.

"Aunque el Ibanat no ha estado presente en la jornada de hoy, este cuerpo ha participado activamente en las distintas sesiones que se han desarrollado a lo largo de la temporada", puntualiza la nota.

Las actividades han incluido talleres prácticos y demostraciones "con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la precaución en el bosque, especialmente durante los meses de verano, y para ofrecerles pautas claras para saber cómo actuar con rapidez en caso de emergencia", concluye el Consell.