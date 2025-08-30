La marabunta en casa 2. Así va la cosa

La consulta popular sobre las hormigas se me ha ido de las manos. Definitivamente. Todo empezó como empiezan las historias absurdas que se van de las manos, por puro azar. No se me ocurría ningún tema para mi columna semanal, por lo que escribí sobre el asunto que me está amargando el verano: la plaga de hormigas que se ha instalado en mi casa y que me tiene frita e intoxicada a base de insecticida. La repercusión de aquel artículo tonto ha sido tremenda. Primero, recibí numerosos mensajes de todo tipo por redes sociales y Whatsapp (y hasta sms, sorprendentemente aún hay gente que los utiliza, y no por ello están acomplejados ni se sienten frikis); algunos dándome consejos y otros, diciéndome que no es que se alegraran de que tuviera las paredes convertidas en un gigantesco hormiguero, pero que les reconfortaba saber que no eran los únicos. Una querida amiga de la infancia, concretamente. Con alguna cuenta pendiente, por lo visto…

Arsenal auténtico con insecticidas de todo tipo contra hormigas en mi cocina. | C.M.

Volviendo al tema que nos ocupa: me di cuenta de que no solo me pasa a mí (reconozco que me consuela, como a mi amiga, que el mal sea generalizado; quizás no seamos amigas por casualidad, tenemos ciertas mezquindades en común). Observé que la plaga había colonizado lugares muy dispares de la isla, por lo que decidí preguntar en Facebook y X si alguien más tenía marabunta doméstica, para hacer una especie de mapeo sin ninguna ambición científica ni exhaustiva. Para mi sorpresa, he recibido una catarata de respuestas.

El interés legítimo de los lectores

En un principio pensé en escribir una segunda columna, en el espacio (para mí siempre reducido; soy del tipo periodista ‘brasas’, que nunca tiene suficiente) de la página 2 de Diario de Ibiza, pero al ver la avalancha de mensajes que iba recibiendo, cambié el enfoque y decidí reorientar todo esto con un objetivo: dar un servicio público, que al fin y al cabo es de lo que trata el periodismo. Cierto que hay asuntos mucho más elevados y sesudos que las plagas de hormigas domésticas, pero también es cierto que nos debemos a nuestros lectores, y si nuestros lectores muestran tanto interés por la invasión de diminutos y voraces formícidos que tengo en casa, será por algo. No les voy a defraudar.

El caso es que me encuentro con un alud de información y la disyuntiva peliaguda de si compartirla o no. Como soy periodista vocacional, tardo cero coma en tomar una decisión, y rauda me digo: «Adelante, todo sea por el bien común. Lo publico». Asumo el riesgo de que me lluevan tortas por compartir mensajes privados, de que mis allegados no vuelvan a hablarme o pasen a venganzas mayores tipo escarnio público digital para acabar con mi maltrecha reputación. Confío en que todos entiendan que es necesario para hacernos una idea de la dimensión descomunal del problema, y compartir las posibles soluciones para otros afectados que conviven con su angustia y las hormigas pensando que son los únicos en la isla. Pues no. Somos muchos, por lo visto.

Comienzo por tanto a exponer la información que he recopilado estos días, con la esperanza de que sirva de algo. O no. No sé, empiezo a sospechar que la niebla mental es un efecto de la inhalación continuada de insecticida… Y quizás este artículo sea la prueba.

Les chiflan los pistachos

Las hormigas de María Ángeles y Roberto, en Cala de Bou, tienen predilección por un cajón de la despensa, y les chiflan los pistachos. Se meten en los paquetes cerrados, con eso lo digo todo. No se paran en barras (ni en plástico). María Ángeles pensó que lo mismo cambiando el olor del cajón, dejaban de invadirlo, así que, sin pensárselo dos veces, lo roció con Coco Chanel. La colonia que cuesta a millón, sí. No se lo dijo a su hija (que soy yo) para que no la llamara de todo, pero no fue capaz de mantener el secreto mucho tiempo y en seguida se lo contó, porque el método le dio resultado y estaba eufórica por su descubrimiento. Lógicamente, me escandalicé: era un regalo de sus hijas por el día de la madre. Ahora está haciendo pruebas con muestras de colonia, a ver qué pasa. Pero si sólo funciona con Coco Chanel hay que descartarlo como solución.

Mi amiga Pilar, expeditiva como siempre: «Acabo leer lo de tus hormigas. A que voy y acabo con ellas. Gratis no, estamos locas?! A cambio de vino». Estoy convencida de que si alguien acaba con ellas (y con lo que se proponga) es ella, sin duda. Pero me mosquea que no me dé detalles importantes: cuánto tiempo puede necesitar para acabar con la marabunta y cuánto vino. Me veo en mitad de una guerra cruzada sin cuartel por tiempo indefinido, me hago la sueca y me voy por las ramas: «Jajaja, voy a hacer una saga, no veas la repercusión que está teniendo este artículo». «Esto es como lo de los novios gilipollas. La gente empatiza», zanja. Tiene respuestas para todo, esta mujer.

También les pirran las quelitas

Otra amiga, Eva: «Tengo la missssssssma invasión que tú!!! Tengo hormigas dentro de los paquetes de quelitas sin abrir!!!!! Y unas diminutas que no tienen nada que ver con las de fuera. No quiero decir que me consuele lo que os pasa, pero casi que sí!». Ella vive a bastantes kilómetros de mí, cerca de Sant Rafel, y también tiene plaga. Es decir, que están en Sant Jordi, en Sant Rafel y en Cala de Bou. Esto empieza a ser alarmante.

Joan me felicita por la columna, siempre viendo el lado positivo de todo (flamante jubilado, así es fácil, claro): «No hay mal que por bien no venga, una plaga de hormigas te ha servido para hacer una columna espléndida, qué bien escrita está [cinco emoticonos de aplausos]. Supongo que seguirán siendo un fastidio, pero al menos han sido también una sugestiva inspiración literaria [tres emoticonos de no sé cómo describirlos, con los ojos fruncidos y sonrisa rara]». Además, me manda un enlace de El País (se nota que es del gremio, todo lo soluciona con enlaces a noticias, como yo). Es un publirreportaje de un gel insecticida que se vende en Amazon, y lo leo con atención desde el principio hasta el final, sin saltarme ni siquiera los créditos de las imágenes del bote (copyright Amazon). He probado de otras marcas (todos, ineficaces), pero ese no, así que me lo apunto.

Hormiga argentina fantasma

Descubro que es efectivo para «la hormiga negra de jardín, la hormiga fantasma (solo para interior), la hormiga faraón (solo para interior) y la hormiga argentina». Primera noticia sobre las tipo fantasma y tipo faraón. A las argentinas ya las conocía bien, lamentablemente, y no se entienda esto como un comentario xenófobo, no, es que se llaman así (quizás quien las bautizó sí había tenido una mala experiencia con su psicoanalista); son imparables y muy pesadas: te rindes por puro agotamiento, no hay nada que hacer con ellas. Aunque es inquietante y sé que solo me va a servir para aumentar más mi angustia, sobre todo nocturna, busco información sobre la fantasma: «Es una pequeña hormiga de color pálido con cabeza y tórax oscuros que, por su tamaño, es difícil de ver y se conoce como ‘fantasma’. Es una plaga doméstica común en zonas tropicales y subtropicales, con nidos en grietas, detrás de muebles y en la tierra húmeda, y se alimenta de sustancias dulces y grasas. Cuando se aplasta, segrega un olor característico a coco podrido».

La definición se adapta a lo que tengo en casa, aunque no he hecho la prueba de oler una tras aplastarla, eso lo tengo pendiente, nunca encuentro el momento. Aunque son tan pequeñas que tendré que chafar a varias decenas a la vez para que huelan a algo. Y tendría que saber también cómo huele un coco podrido, por otra parte… En cualquier caso, miro las fotos y no es la que tengo, es aún más repulsiva, porque tiene el abdomen de color beige claro. Pero en comportamiento, es tal cual.

Googleo sobre la faraón: es pequeña (2 mm) y casi transparente, y los machos son negros y con alas aunque no vuelan. Esta no es la mía, así que no me interesa. La de jardín no es, tampoco, que es más gorda, tanto que recuerdo que con mis hermanas, de pequeñas, en la casa del pueblo de mi abuela jugábamos a hacerles calles de tierra, hasta con túneles, y las obligábamos a ir por ellas. Eran enormes.

De modo que la mía es la argentina, quizás con una hibridación con la fantasma, una combinación más que perturbadora… Leo en la Wikipedia que la hormiga argentina está incluida en la lista de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Puede que mi sufrimiento sirva para definir otra especie aún más destructora: la argentina fantasma, que ha colonizado la isla y está haciendo estragos.

Un Charlton Heston a mano

Vicent, desde su paz estival y fresca en el norte de Europa, me escribe un animoso mensaje en el que dice que ‘Cuando ruge la marabunta’ es su peli favorita (la citaba en la columna de la que surgió todo): «Impagables Eleanor Parker y Ch Heston... Y la frase: ...si entendieras de música, sabrías que un piano suena mejor cuando se ha tocado... Bon diumenge, Cristina... No te rindas!!!... No tienes algún Charlton que te eche una mano??? [cuatro emoticonos con caritas sonrientes y carrillos sonrojados]». No, Vicent, no tengo ningún Charlton Heston a mano, se me dan fatal, como las hormigas y las plantas. O, para ser exactos y en vista de los hechos (sagrados para un periodista que se precie), en realidad las hormigas se me dan fenomenal, porque me crecen de forma exponencial sin que yo haga nada por facilitar su reproducción a ritmo industrial, frente a los Charlon Heston, que no atisbo en lontananza, y las plantas, que riegue lo que riegue, nunca están satisfechas y se me agostan en cuanto me descuido.

Anna me manda una receta casera para enfrentarse a la plaga. La reproduzco tal cual para que cada uno juzgue: «Hola, se lo mandé a una amiga y funciona [tres caritas partidas de risa]: Dejar pudrir una fruta cítrica. Cuando la piel crea hongos grises: sumergirla entera en agua durante 48 horas. Colar el agua y con esos hongos que quedan frotar con un trapo allá donde salen» [se supone que las hormigas]. Le contesto: «Qué asco [emoticono de vómito verde]». Ella insiste, porque es muy tenaz en todas las facetas de su vida: «Jajajajajajajaaa funciona!!!!!». Pero no me convence y replico: «Tendría que escribir otro artículo sobre el asqueroso proceso de fabricar un hongo y luego esparcirlo por todas partes superando las arcadas». Es que además la receta está ilustrada con una foto de dos mandarinas podridas cubiertas de una capa de moho verde. Una imagen vomitiva.

Maribel, en Facebook: «Así estoy yo todo el verano! Diminutas, a miles por los sitios más insospechados». Le pido por favor que me diga por privado que dónde vive, porque estoy haciendo «un mapeo de las zonas afectadas». Lo releo y me parece que le falta un emoticono tipo carita sonriente con ojo guiñado para que no parezca que estoy embarcada en una misión científica de verdad, pero ya es tarde, así de pretenciosa ha quedado mi respuesta en el escaparate de esa red.

Un cebo de jamón

Pero ella, solícita, me envía información más detallada por Messenger, que procedo a reproducir tal cual por su innegable interés, ya que añade datos novedosos: «Hola Cristina! Este verano es diferente en cuanto a hormigas. Ya sabemos que en verano aparecen en la casa y terrazas pero las de este verano son muy pequeñas, muy rápidas y acuden a cientos a la comida, la ropa… Yo vivo en Puig d’en Valls y me salen por los enchufes de la cocina, por un poro diminuto entre azulejos, en la tierra de las macetas, en el dormitorio entre el rodapié y el parqué de madera. También les gusta la ropa sucia que está en la cesta del lavadero etc. En fin, que dejan de salir por un sitio y salen por otro. El comedero del perrito también lo atacan. He probado eliminarlas tanto con métodos caseros como con espráis anti hormigas y ellas, tan ricamente! Para encontrar sus ‘guaridas’ les pongo en el suelo o en la encimera un pedacito de jamón (encima!) y así veo por dónde salen. Cada mañana doy un repaso a ver si el pan está invadido o si hay una procesión muy concurrida por algún lugar de la casa! Suerte, Cristina [emoticono de carita con gesto de ‘¡ay, Dios mío!’ tapándose con las manos seguido de una hormiga del mismo tamaño, dos signos que resumen mi situación mucho mejor que este inacabable y tedioso artículo. Y más brevemente: a saber qué están liando las okupas mientras estás leyendo estas inacabables líneas]».

Elena, también en Facebook: «Estamos muchos y muchas igual. Están frenéticas por recoger comida antes de que llegue el frío!!!». Pero no concreta dónde vive.

¿Será también culpa de Mallorca?

Sebastián, en el mismo hilo de Fb, escribe: «En casa de Artà pasa lo mismo». Al leerlo, no puedo evitar un pensamiento, como haría automáticamente cualquier otro residente en Ibiza: ¿serán las hormigas también culpa de Mallorca? Pero lo descarto de inmediato pues, de momento, en todo caso las pruebas demuestran que sería al revés. O que allí todavía es un mal silencioso que aún no ha salido a la luz y cada uno sufre en solitario su particular marabunta.

Remedio propio de una novela de Jack London

Miguel, ya jubilado y a quien traté durante años por motivos profesionales (siempre será recordado por estos lares por su amabilidad y por estar disponible a cualquier hora, en momentos críticos: nunca se lo hemos agradecido lo suficiente) se toma la molestia de escribirme por Messenger un largo mensaje que copio íntegro, por su utilidad y porque es una pieza propia de una historia de Jack London: «Siento lo de las hormigas. Si no puedes salir de la casa y hacerla fumigar por profesionales, hay una solución que puede aliviar el tema. Compra el picante más picante que puedas encontrar en Ibiza, la cayena más picante y potente. Haz una mezcla con agua y lo metes en un difusor de agua. Rocía con esta mezcla de agua con este picante las zonas de paso, esquinas, sus caminos de acceso, alrededor de los enchufes… Es el mejor repelente que puedas encontrar, y muy natural. Antiguamente, cuando no existían ropas de agua de materiales modernos, los marinos impermeabilizaban sus capotes de lona con brea. Para evitar que ratas y cucarachas de a bordo se comiesen esas ropas, cuando embreaban, añadían cayenas a la colada de brea e introducían los ropajes de agua en esas coladas». En otro mensaje, precisa: «Algunas personas añaden algo de jabón a la mezcla, para que la mezcla sea más untuosa y quede fijada más tiempo. Otras personas sencillamente esparcen la cayena molida en polvo».

El riesgo de que el hongo coloque

Esto sí que me planteo probarlo, es bastante menos repugnante que lo del hongo que propone Anna, y no corro el riesgo de que me dé un brote alérgico o un colocón, que vete tú a saber los efectos de los hongos caseros (recordemos las teorías sobre los éxtasis de Santa Teresa). Aunque lo mismo colocada me dan igual ocho que ochentamil hormigas y alcanzo al fin la paz interior.

Mi compañera Marta me informa de que su madre «está igual» y que le enviará mi artículo, porque así «no se sentirá tan sola en la lucha contra las [cuatro emoticonos de hormigas enormes y amenazadoras en fila]». Vive en Platja d’en Bossa, otro punto que hay que marcar en el mapa de la invasión hormiguil.

«El truco, café», asegura Susana, que dejó de tener hormigas en los armarios cuando puso paquetes de café vacíos por todas partes. «Desde entonces, ni una». Pero aclara que no tenía una plaga biblíca como la mía.

Llegados a este punto, saco una conclusión: podría haberme ido de vacaciones a Honolulu con el pastón que me estoy gastando en insecticidas. Y allí, lo mismo, me libraba de las hormigas.

[PD: Debo aclarar que he pedido permiso a los citados para reproducir sus comentarios. Les agradezco que hayan contribuido generosamente a esta acción colectiva con sus aportaciones, nunca se sabe de qué tesis doctoral llegarán a formar parte en un futuro].