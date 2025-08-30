José Cerdá «deja un legado profesional y personal inmenso que perdurará»

«Su legado es inmenso y perdurará. Es para siempre». Con esta frase, o similares, amigos y conocidos recordaron este sábado al abogado, erudito y primer notario de Formentera José Cerdá Gimeno, cuyo funeral tuvo lugar en la iglesia de Sant Domingo, en Dalt Vila, tras fallecer la mañana del pasado viernes a los 93 años de edad. Era Hijo Adoptivo de Formentera, Premi Ramon Llull y Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza, entre otros reconocimientos.

Varios centros de flores en recuerdo de José Cerdá. / TONI ESCOBAR

Al margen de su gran labor profesional, sus allegados y quienes compartieron con él largas charlas en Ebusus destacan, sobre todo, al José Cerdá persona. Su afabilidad y un entusiasmo que le llevó a escribir, a mantenerse activo, hasta el último momento.

La iglesia de Santo Domingo, durante el funeral. / TONI ESCOBAR

Las personas de su círculo más cercano fueron llegando poco a poco al templo antes de las 16 horas, así como quienes pudieron conocerle en algún momento y guardan un gran recuerdo. Había personas vinculadas a distintos gremios y al mundo de la política.

La abogada, expolítica y exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano destacó que era «un extraordinario jurista y un magnífico amigo»: «Lamento muchísimo su pérdida, pero es un hombre que deja un trabajo que se recordará durante muchísimos años. Su interés y su amor por Ibiza y Formentera van a quedar como legado para todos». Recordó, en conversación con este diario, que ambos fueron amigos sobre todo en la época de la jubilación: «Teníamos ocasión de hablar mucho sobre temas jurídicos que le interesaban, sobre amigos comunes del mundo del derecho. Grandes conversaciones en Ebusus. Tengo un magnífico recuerdo de él».

Sobre su figura profesional, recalcó que «su obra dedicada al Derecho foral de Ibiza y Formentera tendrá mucha continuidad y sirve como ejemplo para todos los juristas futuros». «Los que ya hemos podido aplicar sus teorías y su Derecho foral, lo tenemos para siempre en la memoria. Y los que vengan, lo tendrán, porque ha hecho una obra magnífica de recopilación de todo lo que son usos y costumbres del Derecho foral» de las Pitiusas.

Este sábado se sucedieron las declaraciones de su entorno, que lo recuerda con emoción.

Mariano Juan Ferragut, amigo de Cerdà, por su condición de oficial de marina vivió muchos años fuera, pero cuenta que regresaba a Ibiza y que siempre solía encontrarse con Cerdá, a quien define como una persona «cariñosa, entrañable, cercana, humilde y con una memoria asombrosa». Sobre su vertiente profesional, recuerda que recibió varios galardones. Aparte de los ya mencionados, el Consell le otorgó su Medalla de Bronce y el Ministerio de Justicia, la Cruz de Honor de la Orden de Raimon Peñafort.

Un trabajo que perdurará

Además, tanto Juan como el exalcalde de Ibiza Enrique Fajarnés Ribas comentan que Cerdá continuaba escribiendo, por lo que seguramente de su legado queden hilos de los que continuar tirando y aprendiendo.

De hecho, el secretario del Consell de Formentera, Ángel Navarro Custodio, está preparando textos para El Pitiús y Diario de Ibiza dedicados al ilustre notario. «Se trata de cosas que él inició y me dijo que las continuase. Su legado es inmenso. Como notario, puso a Formentera sobre el mapa desde el punto de vista jurídico y allí, del 77 al 80, recopiló costumbres, y sería bueno publicarlo algún día».

«Es la persona que más conocía el derecho de Ibiza y Formentera, sin duda. Y hablo de todos los tiempos. Algo excepcional», subraya Navarro. En representación del Ayuntamiento de Ibiza acudió al funeral el concejal Juan Clapés.

El párroco José Martínez Franco, que ofició la misa, valoró que Cerdá fue «un vecino ilustre de esta parroquia» y que «puso todos sus conocimientos, toda su capacidad, al servicio de nuestra sociedad, primero en Formentera y luego en Ibiza». Así, señaló que la familia puede estar «bien orgullosa de su trabajo, de su persona y su legado».

La abogada Olga Cardona, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Balears, concluye, con todo, que sin la figura de Cerdá no se puede entender la modernización del Derecho civil pitiuso: «Era un gran civilista a nivel general, pero en particular se debe destacar su contribución activa y combativa para defender la personalidad del derecho civil pitiuso, sus señas de identidad».

Cardona hace hincapié en su labor a principios de los 90, cuando se reformó la compilación balear del 61: «La comunidad autónoma actualizó este código de derecho civil balear y el contenido de la parte de Ibiza y Formentera, fundamentalmente fue obra de José Cerdá Gimeno».

Recuerda que «los pactos sucesorios que tanto se firman hoy día se rigen por una ley del 2022 aprobada por juristas jóvenes», pero cuyo «precedente inmediato es la compilación de 1990». «Hasta entonces, los pactos sucesorios se limitaban a ser cláusulas dentro de los capítulos matrimoniales. Pues bien, Cerdá amplió el concepto, hablando ya de contratos de herencia, que se podían firmar entre cualquier persona, y no necesariamente por razón de matrimonio».

Esta modernización, recalca Cardona, «ha dado grandes resultados a la sociedad pitiusa para preservar el patrimonio de las familias». También expresa, en nombre de la Real Academia, el reconocimiento y la estima que le guardan a Cerdá.

Un valenciano muy ibicenco

En el mismo sentido se expresa Eva Cardona, miembro de la junta de gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Balears, quien reitera «el reconocimiento a un buen jurista dedicado a preservar y desarrollar el derecho civil pitiuso».

El exalcalde Enrique Fajarnés (pariente de Cerdá) y su esposa Maria Costa destacan su «sencillez, humildad y sentido de la justicia». «Además, era una mente privilegiada. Y aunque fuese valenciano de nacimiento, era un gran ibicenco. Y no iba presumiendo», añade Fajarnés.

Toni Torres Font, exdirector de La Caixa, compartió muchos ratos con él en Ebusus, además de que siempre lo tuvo como notario mientras estuvo en el banco: «Tengo sus libros dedicados. Me los regalaba y teníamos buena relación. Era un hombre muy amoroso, encantador, muy buena persona y muy ilustrado. Le ha gustado ser amigo de todo el mundo». Hace años, Cerdá donó su biblioteca y su archivo personal al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera.