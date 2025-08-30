El cielo de Ibiza se llenará de globos aerostáticos en septiembre

La isla acogerá del 26 al 28 de septiembre, el Ibiza Balloon Festival 2025, un espectáculo de globos aerostáticos que permitirá conocer la isla desde otra perspectiva. Pilotos y equipos internacionales con un alto nivel técnico participarán en las exhibiciones aéreas.

"El festival nace con la intención de unir la belleza de los globos aerostáticos con el espíritu vibrante de Ibiza, en un ambiente festivo que atraerá tanto a residentes como a visitantes internacionales", publica el blog Enjoyibizactivities.com impulsado por Fomento del Turismo y financiado por el Consell de Ibiza.

El programa del festival incluye vuelos en globo al amanecer durante los tres días del evento, así como un vuelo al atardecer. El sábado 27 por la noche tendrá lugar el Night Glow, un espectáculo visual en el que los globos permanecerán en tierra iluminados por las llamas de sus quemadores, sincronizados con música en directo, lo que creará "una experiencia mágica y memorable", explican en Enjoyibizactivities.com.

El festival contará con talleres educativos, actividades familiares y juegos para acercar el mundo de la aerostación a los más pequeños. La programación se completará con conciertos de artistas locales y espectáculos culturales.

"Las ubicaciones del evento se han seleccionado cuidadosamente para garantizar la visibilidad y la seguridad, con áreas delimitadas y protocolos específicos para proteger tanto a los asistentes como a los pilotos", detalla el blog impulsado por Fomento del Turismo, "comprometido con la sostenibilidad respecto al medio ambiente de este encuentro".