Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària

Una mujer ha fallecido este sábado a consecuencia de un grave accidente de tráfico entre un coche y una moto que se ha producido a las 16.30 horas en la carretera de Santa Eulària.

La víctima, que circulaba en la moto, ha sufrido politraumatismo grave y ha sido sometida a maniobras de reanimación pulmonar en el lugar de los hechos, pero los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida.

En la moto también circulaba un hombre que se encuentra en estado muy grave con politraumatismo y que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Can Misses, según informan desde el 061.

En cuanto a los dos ocupantes del coche, han resultado heridos leves. El choque se ha producido a la altura de Can Marçà, cerca de la sede de la bodega Ibizkus.

Los servicios de emergencia han desplazado hasta la zona un total de cuatro ambulancias, dos de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico. El operativo también cuenta la presencia de agentes de la Guardia Civil.