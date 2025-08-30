«Es un genocidio en directo»

Decenas de personas protestaron este sábado en el paseo de Vara de Rey contra el «genocidio» que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza. Este céntrico enclave de Vila volvió a convertirse en el escenario de la indignación popular por las masacres en la Franja. La cita estaba convocada por la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino bajo el lema ‘¡Basta ya!’, que tomó la calle para denunciar la ofensiva militar israelí y exigir el cese inmediato de los bombardeos, el bloqueo y la violencia contra la población palestina, que ya se han cobrado más de 60.000 muertos.

«Se trata de humanidad», reza el cartel. / Toni Escobar

«Nos sumamos a todas las protestas que hay en el mundo para denunciar este genocidio. Reclamamos el fin de este desastre y también el silencio cómplice de todas las instituciones internacionales y de nuestros gobiernos, que han sido incapaces de poner una sola sanción por los crímenes de guerra y la violación de los derechos humanos. Realmente no sabemos en qué mundo estamos», lamentó uno de los portavoces de la protesta, Chakir Bouassel, a Diario de Ibiza.

Detalle de la concentración. / Toni Escobar

Los manifestantes desplegaron carteles exigiendo el fin del genocidio, recordando que «los niños de Gaza quieren vivir en paz» o mostrando su apoyo a la Global Sumud Flotilla, que partirá este domingo de Barcelona para intentar romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja, e hicieron un recorrido a pie por la ciudad parando en el Monumento al Corsario y el Mercat Vell antes de volver a Vara de Rey, con cánticos de «Palestina libre».

Detalle de la concentración. / Toni Escobar

Sin embargo, en esta ocasión descartaron leer ningún manifiesto, una medida acordada por consenso entre los convocantes de la protesta: «Hemos tomado esta decisión porque ya no tenemos más que decir, pero sí sacamos nuestra rabia para que se escuche».

Ese grito de indignación quiso ser un puñetazo contra la «normalización del genocidio» que se está produciendo en nuestra sociedad, según denunció Bouassel.

«Lo que está pasando es increíble, en nuestra generación no se ha visto nada parecido. Es un genocidio que se retransmita diariamente y en directo ante nuestros hijos. De tantas imágenes que vemos ya nos parece normal y cambiamos de cadena. Están muriendo todos los días ante nuestros ojos y nadie ha sido capaz de levantar la voz y hacer algo eficaz. La gente está saliendo a las calles de forma masiva en ciudades de todo el mundo para denunciarlo», proclamó.

Este clamor desesperado también sirvió para señalar culpables por parte de los protestantes, que tienen muy claro que la clase política, desde la institución internacional más prestigiosa hasta la administración local más humilde, no están haciendo lo suficiente para frenar el ataque al pueblo palestino. Desde la Unión Europea, que ha «perdido su alma», hasta España, que «no está haciendo todo lo que puede hacer».

«Es verdad que España ha levantado la voz y ha plantado cara, pero las armas siguen y la mercancía israelí sigue en el mercado español. ¿A qué está esperando para romper todo tipo de relaciones?», se preguntaron en Vara de rey, donde también se acusó a los políticos locales: «Hemos presentado muchas mociones en todas las administraciones públicas para que se posicionen y todas se han votado en contra, salvo una que salió a favor en Sant Antoni. y por la abstención de dos grupos».