El desfile náutico del verano: yates que han marcado presencia en Ibiza

Este verano, el litoral ibicenco ha vivido un espectáculo flotante impresionante: varios yates excepcionales han dejado su huella en el Mediterráneo. Desde gigantes de 116 metros hasta clásicos de los años 20, estas embarcaciones han deslumbrado por su encanto, su tecnología y sobre todo, su capacidad de sorprender a todos los que han podido verlas.

Laurel

El superyate Laurel, con 73 metros de eslora y valorado en 66 millones de euros, ha llegado a Ibiza este verano. Construido en 2006 por Delta Marine, ostentó durante años el título del yate privado más grande construido en EE.UU. Ofrece alojamiento para 12 invitados en siete camarotes y cuenta con cinco cubiertas conectadas por ascensor, una escultura de cristal de tres pisos como centro monumental, salón principal con ventanales panorámicos, sky lounge, biblioteca y sala multimedia. En la cubierta inferior, dispone de un beach club que se convierte en plataforma de baño con acceso directo al mar. La tripulación de hasta 24 personas incluye personal especializado como instructor de buceo, masajista y entrenador físico. El alquiler semanal del yate asciende a 525.000 euros más gastos. Su propietario es Tom Golisano, fundador de Paychex y filántropo estadounidense. Golisano ha trabajado estrechamente con el expresidente Bill Clinton, siendo patrocinador fundador de la Clinton Global Initiative, una iniciativa que busca abordar desafíos globales.

Lady Esther

El megayate Lady Esther, con 60 metros de eslora y valorado en 40 millones de euros, ha navegado por las aguas de Ibiza. Originalmente conocido como Hanse, Insignia y Lou Spirit, fue adquirido por el magnate valenciano Vicente Boluda Fos para rendir homenaje a su esposa, Esther Pastor Tomás, incorporando su nombre al barco. Boluda, propietario de Boluda Corporación Marítima, es reconocido por haber sido presidente del Real Madrid en 2009, aunque su mandato fue breve. El yate, construido en 1979 por Elsflether Werft en Alemania, fue sometido a una transformación integral en 2024 que incluyó una ampliación de más de 60 metros de longitud y la adición de modernas cubiertas abiertas con un solárium y un gran jacuzzi. Con capacidad para 15 huéspedes y 12 tripulantes, el Lady Esther combina lujo y exclusividad en sus viajes por el Mediterráneo.

Kensho

El Kensho es un superyate de lujo de 75 metros de eslora que navega por las aguas de Ibiza este verano. Su diseño, inspirado en la filosofía japonesa del "Kenshō" (ver la verdadera naturaleza), destaca por su estética única y funcionalidad. Construido en 2022 por el astillero italiano Admiral, el yate cuenta con ocho camarotes de lujo, incluyendo una suite principal con bañera de mármol, y puede alojar a 16 invitados atendidos por una tripulación de 20 personas. Entre sus características sobresalientes se encuentran un beach club con piscina de seis metros, gimnasio, acceso directo al agua y un tobogán inflable. Su propietario es Udo Müller, CEO de Ströer SE & Co. KGaA, una de las principales empresas europeas de publicidad exterior y digital. El yate ha sido galardonado como Motor Yacht of the Year en 2023, reflejando la excelencia de su diseño y construcción.

Multiverse

El impresionante superyate Multiverse, propiedad del multimillonario Yuri Milner, ha sido la auténtica sensación náutica de este verano en Ibiza. Con unos 100 metros de eslora y diseñado como auténtica embarcación de exploración, Multiverse destaca por su capacidad para embarcar yates auxiliares, tenders e, incluso, un helipuerto integrado —una muestra clara de cómo el lujo más extremo se traduce en ingenio técnico y estilo único sobre el mar.

Whisper

El superyate Whisper, con 95 metros de eslora, es una de las embarcaciones más lujosas que han navegado por las aguas de Ibiza. Propiedad de Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, este yate destaca por su alquiler semanal de 1,2 millones de euros, lo que refleja las comodidades y exclusividad que ofrece. Entre sus características más impresionantes se encuentran una piscina, sauna, gimnasio, cine y una pared de video de dos pisos compuesta por 42 monitores individuales que pueden mostrar desde obras de arte en movimiento hasta noticias en vivo, películas y juegos interactivos. Recientemente, el exjugador de baloncesto Magic Johnson y su familia han sido vistos disfrutando de unas vacaciones a bordo del Whisper en la isla.

Kokomo

El Kokomo se ha convertido este verano en uno de los yates más comentados en aguas de Ibiza, gracias, sobre todo, a su impresionante vela asimétrica, la mayor del mundo en su categoría —una hazaña de ingeniería que ha acaparado miradas tanto desde la costa como en redes sociales. Construido en 2010 por Alloy Yachts, este velero de 58,4 metros aúna diseño galardonado con interiores de Redman Whiteley Dixon, combinando prestaciones de alta navegación con confort exclusivo.

Crazy Me

El Crazy Me, un megayate de 50 metros construido por Heesen en 2013, cuenta conun diseño futurista firmado por Gary Grant, que ha capturado miradas por el uso de seis toneladas de cristal en su estructura, una proeza técnica integrada en su elegante casco de aluminio.

Madame Kate

El Madame Kate es un elegante yate de más de 60 metros de eslora que ha llamado la atención este verano en Ibiza por su diseño sofisticado y su exclusivo acabado perlado, que refleja la luz de forma cambiante según el sol y la hora del día. Construido por el astillero holandés Amels y renovado en 2023, destaca por su proa de estilo scimitar —inspirada en una espada curva— y su sistema de iluminación personalizable, especialmente llamativo por la noche. Su propietario es el empresario brasileño Alexandre Grendene Bartelle, cofundador de Grendene, una de las mayores compañías de calzado del mundo, responsable de la producción anual de más de 250 millones de pares y pionera en la fabricación masiva de sandalias de plástico.

Xarifa 1927

El Xarifa es una majestuosa goleta de 49 metros construida en 1927 que ha estado en Ibiza, desplegando sus seis velas —que suman 1.400 m²— como un auténtico emblema flotante del pasado. Encargada por Franklin Morse Singer y diseñada por Joseph M. Soper, esta embarcación clásica combina lujo y tradición con tecnología moderna y capacidad para 12 invitados. A lo largo de su historia, ha sido escenario de fiestas aristocráticas, travesías científicas y rodajes cinematográficos: desde regatas en los años 30 y expediciones oceánicas junto al pionero Hans Hass, hasta su aparición en el cine junto a Orson Welles. El Xarifa no es solo un yate, sino una cápsula viva de historia, elegancia y aventura.

Koru y Abeona

El Koru es un colosal superyate de vela de 127 metros construido por Oceanco y entregado en 2023, considerado uno de los mayores yates de vela del mundo. Con su emblemático casco azul, tres mástiles de gran altura y capacidad para acoger a 18 invitados atendidos por una tripulación de unas 40 personas, esta goleta combina lujo extremo —con piscinas, jacuzzis, cine privado y spa— y tecnología avanzada que permite navegar solo a vela o con motor. Tanto el Koru como su barco auxiliar, el Abeona, de unos 75 metros y construido por Damen Yachting, pertenecen al empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo. El Abeona está diseñado para complementar al Koru con un helipuerto, alojamiento adicional y espacio para juguetes náuticos como lanchas, motos acuáticas e incluso pequeños submarinos.

Thumper

El yate Thumper, con una eslora de 40 metros, destaca por su diseño que fusiona el estilo de Miami e Ibiza. Construido en 2014 por el astillero británico Sunseeker y renovado en 2021, fue finalista en los World Superyacht Awards 2015. Con capacidad para 12 invitados y una tripulación de nueve personas, ofrece una experiencia exclusiva. Su interior, diseñado por HPM Developments y Based Upon Gallery, presenta un estilo de club de playa con materiales como piel, maderas claras y piedras semipreciosas. Equipado con jacuzzi, gimnasio y juguetes náuticos, está disponible para alquiler desde 168.000 euros semanales en temporada baja. Su propietario es Alexander Chesterman, empresario británico conocido por fundar Zoopla y Cazoo, plataformas digitales que transformaron los sectores inmobiliario y automovilístico en el Reino Unido. Antes de su éxito empresarial, Chesterman trabajó como bibliotecario en la Universidad de Oxford.

Limerence

El superyate Limerence, con 53 metros de eslora, ha llegado a Ibiza este verano para ofrecer una experiencia única que combina lujo y aventura extrema. Diseñado por Diana Yacht Design y Azure Yacht Design, cuenta con una plataforma inflable gigante de 50 m² equipada con hasta 20 elementos acuáticos móviles, transformándose en un parque de atracciones exclusivo en alta mar. Además, su cubierta trasera funciona como helipuerto, campo de golf, pista de voleibol o cine al aire libre. Por la noche, la plataforma se convierte en una discoteca al aire libre con sistema de sonido profesional, iluminación ambiental y efectos de humo. Con capacidad para ocho invitados y una tripulación de doce personas, Limerence está disponible para alquiler por aproximadamente 390.000 euros semanales. Este año, estuvo presente en Venecia durante la boda de Jeff Bezos, aunque no se ha confirmado si su propietario asistió al evento.

Creole

El velero de lujo Creole, con una eslora de aproximadamente 65 metros, ha navegado entre Ibiza y Formentera. Originalmente botado en 1927 bajo el nombre Vira, fue utilizado por la marina británica durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, fue adquirido por el compositor francés Maurice Ravel, y en 1983 pasó a ser propiedad de Maurizio Gucci, quien lo restauró completamente durante cuatro años, devolviéndole su esplendor original. Tras su asesinato en 1995, el yate pasó a manos de sus hijas, Alessandra y Allegra Gucci. A lo largo de su historia, el Creole ha sido considerado por algunos como maldito debido a su asociación con el trágico destino de su anterior propietario. Sin embargo, sigue siendo una de las embarcaciones más elegantes y solicitadas del Mediterráneo, participando en regatas clásicas y eventos privados.

¿Por qué estos yates son relevantes para Ibiza?