Los delitos sexuales caen en todos los municipios de Ibiza

Los delitos contra la libertad sexual han descendido en todos los municipios de Ibiza, según el último balance trimestral de criminalidad publicado este viernes por el Ministerio del Interior, que arroja más sombras que luces en las Pitiusas.

Durante el primer semestre del año, los delitos sexuales han caído un 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reducción que es aún más destacada en las violaciones con penetración, un 58% menos.

Este es el aspecto más positivo de un balance que, en términos globales, deja un resultado negativo tanto en Ibiza como en Formentera, ya que ambas islas experimentan subidas por encima del 5% en el número total de delitos registrados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las distintas Policías Locales.

En la pitiusa mayor, se han cometido 240 delitos más en el último semestre. Las causas más reseñables que explican en parte este incremento de la delincuencia son dos: el tráfico de drogas y los robos con violencia e intimidación. En el caso del narcotráfico, ha subido un 25%, pasando de 112 a 140 casos en el último semestre, mientras que los robos violentos han crecido un 22%, de 88 a 107 .

En cuanto a Formentera, curiosamente la situación es opuesta, ya que los delitos sexuales son precisamente los que más suben, pasando de tres a siete, ninguno de ellos con penetración. En la pitiusa menor también aumentan los hurtos (57%), los robos de vehículos (50%) y los robos con fuerza en domicilios (35%). En total, se han registrado 258 delitos de todo tipo en la isla, 14 más que en el primer semestre de 2024.

Subidón en Sant Antoni

Poniendo la lupa en los distintos municipios de la isla salvo Sant Joan, ya que el Ministerio del Interior solo publicado datos relativos a municipios de más de 20.000 habitantes, lo más destacado es el subidón del 21% que ha experimentado Sant Antoni hasta rozar el millar de delitos, concretamente 994, por los 819 del año anterior.

Los ascensos son de un 72% en el tráfico de drogas, 64% en los hurtos y 60% en los robos con fuerza en domicilios. En lo positivo, los delitos sexuales en el municipio se reducen a la mitad, de 25 a 13, y también bajan un 13% los robos con violencia e intimidación.

Solo mejora Santa Eulària

En cuanto a Ibiza ciudad, también se elevan sensiblemente los robos con violencia e intimidación (22%) y los hurtos (20%), aunque caen un 25% los delitos de lesiones y riñas tumultuarias y un 13% el tráfico de drogas. En el cómputo global, aumentan un 3% los delitos en el municipio con mayor población de la isla.

Por su parte, la criminalidad sube un 4% en Sant Josep, principalmente por el 88% más de robos con violencia e intimidación, que pasan de 18 a 34. Por último, Santa Eulària es el único municipio pitiuso donde cae la delincuencia, concretamente un 2%. La causa principal es que bajan un 68% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.