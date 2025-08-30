Las chabolas de Es Gorg se trasladan a Can Misses

Nuevo asentamiento de caravanas en el barrio de Can Misses en Ibiza / Marcelo Sastre

De la misma manera que la energía no desaparece sino que se transforma, el chabolismo no desaparece sino que se mueve de sitio a no ser que haya una política de vivienda que erradique el origen del problema. El asentamiento chabolista de es Gorg fue desalojado el pasado 7 de julio pero, como era de esperar, sus habitantes no se han volatilizado, sino que han buscado un nuevo espacio en el que establecerse temporalmente hasta que no encuentren un lugar más digno en el que vivir.

Muchos de esos antiguos residentes se han instalado ahora en un solar situado en la calle Vénda des Coloms, en Vila, en una parcela entre el segundo cinturón de ronda y el estadio de la UD Ibiza. Es un asentamiento de nueva creación y actualmente acoge, aproximadamente, a un centenar de personas. La mitad vive en caravanas y autocaravanas y la otra mitad, en tiendas de campaña.

La primera en llegar

Una de las primeras habitantes en este asentamiento es Sandra, una italiana que residió durante un año en es Gorg y que ahora se ha reubicado en este espacio. «A ti te conozco, tú nos hiciste un reportaje en el otro sitio, ¿verdad?», me dice nada más verme. Como veterana de la vida sobre ruedas, se toma con filosofía este último traslado: «Llevo un mes y medio aquí y cada vez viene más gente. Creo que ya seremos un centenar».

Sandra vive en una vieja caravana de segunda mano con su pareja y su hija. Trabaja en un supermercado y dice que donde vivía antes tenía el trabajo al lado de casa, y que ahora le toca hacer una caminata de casi media hora. Por lo demás, explica que tiene luz gracias a unos paneles solares y que se asean con las garrafas de agua que consiguen. A la que puedan, intentarán encontrar una habitación.

«Aquí no estamos tan mal pero, claro, vivir en una casa es otra cosa. Ahora nos piden entre 1.400 y 2.000 euros por una habitación. A ver si a partir de octubre bajan un poco los precios y podemos pasar el invierno en un piso», comenta. Sandra llegó a Ibiza hace doce años, estuvo viviendo enpisos enses Figueretes y es Pratet. Después se trasladó a Valencia y regresó a Ibiza hace dos años. Desde que regresó, le ha resultado imposible encontrar una vivienda: «Con mi pareja decidimos comprarnos una caravana de segunda mano, y aquí estamos», concluye.

Las voces de los instalados

Si Sandra es la veterana, Saúl es uno de los recién llegados. Este colombiano vive en una caravana que engancha a su vehículo. También estuvo instalado en el asentamiento de es Gorg -él lo llama «el que había cerca del Ikea»- y desde entonces ha tenido una vida errante: «He ido con la caravana de acá para allá. He estado unos díasen el solar detrás de la comisaría y ahora he llegado a aquí».

Esta vida errante ha hecha mella en su estado de ánimo. Hastiado, comenta que en esta sociedad tratan a la gente sin recursos económicos «como si fuéramos lepra» y reclama un espacio donde poder vivir con dignidad: «Queremos tener un sitio. Y ya que la vivienda está a los precios que está, que nos pongan un lugar donde poder estar. Como hay en otros países, que pagas 200 euros y te dan un aparcamiento donde dejar la caravana y tirar las aguas negras».

Comenta también que en este nuevo asentamiento se ha reencontrado con amigos y caras conocidas, pero reconoce que el principal problema es la basura: «Hay gente limpia, pero otros que no lo son». Efectivamente, en este solar se acumula gran cantidad de desperdicios, colchones, latas, botellas y vehículos medio desmontados. Apenas hay, en cambio, residuos orgánicos, ya que no huele especialmente mal.

Procedentes de es Gorg

Otros colombianos que han llegado a este asentamiento de Can Misses procedentes de es Gorg son Jon y su pareja, a quienes encontramos cuidando a un bebé que, comentan, es una sobrina. Estuvieron ocho meses en es Gorg y ahora llevan dos en este nuevo lugar.

Jon nos explica su historia: «Llegamos de Colombia hace tres años y medio. Mi mamá ya llevaba en Ibiza ocho años. Siempre estuvimos viviendo en un piso hasta que nos echaron. No encontrábamos nada y mi mamá se fue. Ahora estamos buscando un piso para el invierno».

Explica que por una habitación hay que pagar 5.000 o 6.000 euros, ya que les exigen varios meses por anticipado. Como nos había comentado Sandra antes, esperan que el final de la temporada turística comporte también un descenso de precios: «Mientras, nos las apañamos con lo que necesitamos. El agua la sacamos de alguna obra, que nos la regalan».

El último testimonio es el de un hombre que no quiere facilitar su nombre y que tiene un acento inequívocamente argentino. Vive en una tienda de campaña y, con visible enfado, confiesa que vivir en estas condiciones no es plato de gusto. «Están echando a la gente de los sitios, pero a la gente no la puedes borrar. Son como hormiguitas que de un sitio se van a otro. No se soluciona nada echando a la gente».

«Nosotros somos trabajadores. Si no nos quieren ver de esta manera, que solucionen el problema de la vivienda, que es el más profundo» de la isla. «Mientras eso no se arregle, deberemos buscar un lugar donde vivir», concluye, antes de regresar a su tienda.