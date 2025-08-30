¿Fin de los almendros en Ibiza? Los algarrobos como salvavidas del secano

La impactante imagen de los almendros muertos y arrancados que ofrece el Pla de Corona estos días no solo se extiende al resto de zonas agrícolas de Ibiza, sino que va a ir a más. «Es el proceso natural por el envejecimiento de los árboles, que se ha agravado por las plagas y la sequía», apunta el presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Toni Tur, Securrat. «Todas las fincas que tienen almendros los están arrancando y, a las que no lo están haciendo, les tocará el año que viene», sentencia.

A Securrat no le pilla por sorpresa este fenómeno, del que hace años que se viene advirtiendo. «Era una muerte anunciada. En el campo hace tiempo que lo tenemos asumido, pero parece que ahora ha llegado a los vileros porque se dan cuenta de que no habrá almendros en flor», ironiza.

Conversando con él, resulta evidente que no denotan ningún fatalismo sus palabras. Al contrario, apuesta por tomar ejemplo, mirar al futuro y buscar alternativas para mantener vivos los campos de secano. Si se asume que no va a ser viable la explotación de almendros, como es su caso como profesional, se hace más fácil encarar la situación.

No se trata solamente del envejecimiento inevitable de los árboles, sino de que confluye toda una serie de adversidades que imposibilitan mantener la imagen de los campos de almendros sin pérdidas económicas. Por una parte, no hay relevo generacional en la agricultura, aunque él sea el ejemplo contrario: estudió Derecho, pero se inclinó por trabajar la finca familiar en Buscastell.

Sin rentabilidad

Por otra parte, el precio de la almendra está por los suelos debido a los cultivos intensivos en California o la Península, ante los que ninguna pequeña explotación ibicenca podrá competir. Cómo no, la falta de agua que se arrastra desde hace años, y que no tiene visos de mejorar, es otro gran obstáculo.

«El almendro en secano es completamente inviable hoy en día en Ibiza, hay que recurrir al regadío», subraya. Aún así, cualquier intento de replantación se topará con los efectos del calentamiento global: «El problema no es solo de agua, es que han cambiado las condiciones climáticas que necesita el cultivo».

Toni Tur, durante la plantación de almendros de 2019 en Cas Securrat. / Vicent Marí

«Los almendros necesitan unos inviernos más fríos de los que tenemos últimamente [para asegurar la floración]», detalla. Sabe bien de lo que habla: en 2019, se plantaron 500 en Cas Securrat. Al igual que él, hay otros ejemplos, como el de Miquel Bonet o Toni Boned en Santa Agnès. Aún así, Securrat ve muy poco probable que «se vuelvan a ver almendros como había antes en Ibiza».

Más allá de los esfuerzos que puedan revivir la imagen de un enclave icónico como el Pla de Corona, tal vez es momento de «cambiar de pantalla». «Yo recomiendo pasar el duelo de los almendros», apunta.

La alternativa

Los campos de secano de la isla siempre se han aprovechado para la siembra de almendros, higueras y algarrobos. Los primeros ahora son un pozo sin fondo y los segundos requieren de mucha atención, ya que, en temporada, «hay que recoger los higos a diario, como si fueran tomates o sandías».

Así que Securrat lo tiene bien claro. El algarrobo es la alternativa «100%» aconsejable para no dejar morir las fincas de secano en la isla y mantener el paisaje tradicional, aunque sin un manto blanco a finales de enero y principios de febrero.

«El algarrobo se adapta mejor a las condiciones climáticas, necesita menos agua y, por poco que lo cuides, crece con más vigor», destaca. Solo tiene una pega: el plantel de este árbol es más caro que el de almendro, por lo que propone que esta diferencia de precio se tenga en cuenta en las ayudas que concede el Consell para mantener los cultivos de secano.