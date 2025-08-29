Las tres viviendas más baratas de Ibiza, según Fotocasa, todas en multipropiedad

Con precios por encima de los 8.000 euros por metro cuadrado en algunas zonas, el acceso a la vivienda en Ibiza se antoja una tarea imposible para muchos. Sin embargo, otros portales inmobiliarios ofrecen viviendas desde 12.000 euros. Estos tres apartamentos vacacionales se ofrecen en condición de multipropiedad.

Apartamento en Siesta por 12.000 euros

El anuncio más barato corresponde a un apartamento en el barrio de Siesta, en Santa Eulària des Riu. Se vende el derecho perpetuo de uso vacacional durante la semana 39 del año, que corresponde al mes de septiembre. El apartamento está ubicado en una urbanización con piscina y jardines, a orillas del río de Santa Eulària. "Ideal para disfrutar una semana al año en Ibiza, en un entorno tranquilo y bien cuidado", relata el anunciante.

Apartamento de multipropiedad en Siesta / Fotocasa

El apartamento está completamente amueblado, y cuenta con capacidad para cuatro personas. La limpieza y mantenimiento corren a cargo de la propia urbanización. El anuncio explica que la documentación está en regla y gastos al día. "¡Tu rincón en Ibiza cada año por mucho menos de lo que imaginas!", concluye el anuncio.

2% de un apartamento en Cala Codolar

Ubicado en la calle Vedranell, este apartamento vacacional de 75 metros construidos cuenta con un dormitorio, un salón-comedor, jardín y plaza de garaje.

Apartamento en Cala Codolar / Fotocasa

Proindiviso. Se vende únicamente el 2% de la propiedad por 38.000 euros.

1/8 de piso en primera línea de playa en Santa Eulària

Seis semanas al año, asignadas por un sistema rotativo. Este apartamento de 50 metros cuadrados cuenta con una habitación doble, un baño, cocina y un salón-comedor con sofá-cama. El inmueble se encuentra en una pequeña urbanización con piscina y jardines. El anunciante indica que el piso se encuentra completamente amueblado y cuenta con aire acondicionado, ascensor y Wi-Fi.

Salón-comedeor del apartamento en Santa Eulària / Fotocasa

Una empresa especializada se encarga de la gestión del inmueble; limpieza, mantenimiento, asignación de semanas y atención a los copropietarios. Cada fracción del inmueble tiene un precio de 67.500 euros, incluyendo impuestos y gastos de gestión. Como máximo, se pueden comprar cuatro fracciones de las ocho disponibles.

Modelo de multipropiedad

El modelo de multipropiedad implica que varias personas pueden usar una misma propiedad durante un determinado periodo de tiempo cada año. Este derecho no implica ser dueño de una parte del inmueble, sino de un "derecho de aprovechamiento".