Triple lujo en Ibiza: Se vende una mansión con tres piscinas

La inmobiliaria Engel & Völkers Ibiza oferta entre sus propiedades una lujosa villa en Can Furnet, próxima a la localidad de Jesús, de 695 metros cuadrados. Se trata de una villa contemporánea rodeada de pinos y con vistas al mar que cuenta con tres piscinas, algo que choca en plena crisis del agua y con las islas a punto de ser declaradas en alarma por sequía.

"Únicas son las tres piscinas a lo largo de la finca, que ofrecen mucho espacio para relajarse y disfrutar de tiempo de calidad con amigos y familia", detalla el anuncio publicado en Idealista. Su precio es de 18,8 millones de euros.

La finca, situada en el término municipal de Santa Eulària, está rodeada de naturaleza "con vistas al amanecer". La propiedad cuenta con siete dormitorios, todos con baños en suite y un apartamento independiente para el personal.

Vista de las tres piscinas. / Idealista

Hay tres espacios en el nivel superior: una zona de descanso con vistas al mar, un área de comedor con cocina y una biblioteca en un nivel superior. La suite principal cuenta con un vestidor, un baño, una terraza privada y acceso a una de las tres piscinas dedicada a la suite principal, detalla la oferta.

"Con el ascensor se llega al nivel inferior, donde se encuentran las salas de servicios, así como un área multifuncional con posibilidades para crear un gimnasio, spa o cine", explica el anuncio.

La propiedad cuenta con grandes ventanales. / Idealista

En el mismo nivel está el acceso a un garaje doble, apartamento para el personal y estudio de invitados. Estas dos últimas estancias también tienen una entrada individual desde el exterior.

Una característica adicional de esta propiedad son las grandes ventanas que ofrecen luz natural, así como "su diseño de última generación". Su construcción data de 2021. "Si aprecia los espacios de vida generosos y la tranquilidad, esta podría ser la finca perfecta para usted", afirma el anunciante.

Incremento de piscinas

Justo la semana pasada este diario publicaba que el Ministerio de Hacienda, a través de la dirección general del Catastro, ha detectado en el último año un aumento de la cifra de piscinas en la isla por encima del medio millar (524), casi 1,5 más al día.

Estos datos apuntan que en la isla hay un total de 11.425 piletas, 57 de ellas cubiertas, lo que supone una subida de casi el 5% con respecto a los datos de 2024. El Catastro recopila también información con vuelos, por lo que contabiliza tanto las piscinas que son legales como las ilegales. En Santa Eulària, que es donde se ubica esta villa, con 9,2 habitantes por tanque, es la localidad en la que más han aumentado estas instalaciones de ocio.