Tres cruceros coincidirán en Ibiza el 23 de septiembre

El puerto de Ibiza registrará un alto nivel de actividad en lo que a llegada de cruceros se refiere durante el mes de septiembre, el penúltimo de la temporada turística. Un total de 27 atracarán en la isla entre el 1 y el 29 de septiembre. Varias de estas visitas de buques turísticos a la isla serán simultáneas.

Para el día 23, la jornada de mayor actividad, se prevé la llegada de tres cruceros (con los nombres de ‘Explora II’, ‘Norwegian Jewel’ y ‘Scarlet Lady’), según se observa en el listado de escalas socilitadas de la página web de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y remitido por la Pimeef, patronal de la pequeña y mediana empresa de las Pitiusas, a las empresas asociadas. La capacidad de estas embarcaciones es de 996 personas, 3.376 y otras 2.770, respectivamente. El ‘Explora II’ llegará sobre las 11.30 horas y se marchará a las tres de la madrugada; el ‘Norwegian Jewel’ atracará a las 14 horas y se marchará a las diez de la noche, mientras que el ‘Scarlet Lady’ no llegará a Botafoc Ibiza hasta las 19 horas, pero no zarpará hacia su próxima parada, Barcelona, hasta las 17 horas del día siguiente, 24 de septiembre. Así, estos tres cruceros no estarán atracados a la vez en el puerto todo el tiempo de su parada en Ibiza, pero sí que coincidirán varias horas.

Seis días con dos cruceros

Al margen del día 23, hay otros seis días del mes en los que coincidirán dos cruceros en el puerto. El día 3, miércoles, llegan el ‘Costa Toscana’ y el ‘MSC Grandiosa’, pudiendo albergar, en este orden, a 6.600 y 6.334 cruceristas. Estos dos cruceros volverán los días 10, 17 y 24. Además, para el día 20 está prevista la llegada del ‘Norwegian Breakaway’ (a las 11.30 horas) y el ‘AIDAstella’ (una hora después).

El último día con dos de estas embarcaciones a la vez en el puerto será el 26: con ‘MSC Orchestra’ y ‘Scarlet Lady’. Coincidirán poco tiempo, ya que el primero llega a las 11.30 horas y se marcha a las 23.30 horas, y el segundo atracará en Botafoc Ibiza a las siete de la tarde, siempre según los horarios previstos por la APB.

Tal y como recogió Diario de Ibiza en su edición del 23 de agosto, en principio, los cruceros disponen de sistemas para garantizar un autoconsumo de agua potable. Según publicaciones especializadas, el consumo promedio de agua dulce en estos barcos puede variar entre las 500 y las 1.000 toneladas por día, aunque depende del tamaño, el número de pasajeros, la ruta... Sin embargo, y a pesar del contexto de crisis hídrica que se vive en Ibiza, este diario ha podido confirmar que hay un crucero que recibe desde hace dos meses una media de entre 150 y 200 toneladas de agua del pozo de Sant Rafel a la semana o cada diez días.

Regulación prevista

Consultada por este asunto, la conselleria balear del Mar y Ciclo del Agua advirtió de que «el suministro de agua de pozo mediante camiones cisterna está sujeto a concesión administrativa y, de hecho, en principio estas concesiones están concebidas para abastecer necesidades domiciliarias en la isla. De manera que el uso para cruceros no está contemplado en este marco», y teniendo en cuenta la falta de agua que hay en Ibiza, «debería evitarse».

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell ya expresaron su deseo de que no coincidan más de dos cruceros a la vez. Sobre ello, el presidente de la APB, Javier Sanz, dijo: «Son las instituciones y las navieras las que deben llegar a un acuerdo para decidir cuántos barcos entran y, cuando nos presenten el programa, aplicaremos esos criterios».