Sonorama Ibiza completa su cartel con Carlos Ares y Ona Mafalda

Sonorama ha dado a conocer el cartel de su versión ibicenca que se desarrollará entre el 3 y el 4 de octubre, el Sonorama Goes to Ibiza, que celebra su quinta edición. En abril ya dio a conocer una buena parte de su programa, en el que figuran como cabezas de cartel Travis Birds, Hinds y Santero y los Muchachos y que completan nombres como Ani Queen, DenisDenis, Gara Durán y Marcelo Criminal, además de los ibicencos Billy Flamingos, Morning Drivers y Stone Corners.

El cartel se completa con Carlos Ares, la nueva joya del pop español. Hace más de una década que dejó su A Coruña natal para instalarse en Madrid y hacerse un camino en el mundo de la música.Ya ha publicado su segundo álbum, ‘La boca del lobo’, y asegura que ha intentado «dejar un lugar a lo experimental» y, sobre todo, pasárselo bien, según p una entrevista publicada en La Opinión de A Coruña.

Cartel de Sonorama. / SONORAMA

La cita musical ibicenca apuesta también por el talento emergente, con propuestas frescas y diversas de la mano de Ángela González, o las canciones honestas del mallorquín Dani Leiva.

El público podrá descubrir la faceta musical de Ricardo Moya, que grabará en directo una entrega de su popular podcast 'El Sentido de la Birra'. El toque internacional lo pondrá Ona Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria y la ex modelo y socialité, Rosario Nadal. La artista, telonera de Coldplay, ha reinterpretado este año el tema 'Ya no soy esa' de Mari Trini.

Ona Mafalda. / Instagram @onamafalda

La edición ibicenca de Sonorama estrenará formato en esta edición, con una jornada gratuita en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou, el viernes 3 de octubre, y otra de pago el sábado 4, en el espacio Venice Bay, donde se ha venido celebrando en los últimos años. Las entradas, que ya están disponibles en la web sonoramariberaibiza.es, cuestan 40 euros. Existe la opción de la estancia durante tres noches en el Riviera Hotel Cala de Bou - Vibra Hotels en una habitación con dos camas individuales y pensión completa con bebidas por 500 euros.