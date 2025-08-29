La Policía Local de Sant Antoni detiene a 59 personas por drogas en todo el verano

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha presentado el balance de los tres primeros meses de aplicación del Plan de Seguridad Municipal de Verano 2025, con cifras que reflejan "una fuerte actividad policial en el municipio".

Durante los meses de junio, julio y agosto, se han abierto 174 diligencias judiciales y practicado 59 detenciones vinculadas a delitos contra la salud pública (no llega a una por día), de las cuales 27 corresponden al tráfico de drogas y 32 a la venta ilegal de óxido nitroso. Además, durante este periodo se han gestionado 6.062 llamadas y avisos de la ciudadanía.

En el ámbito del orden público, las autoridades locales han realizado 208 actuaciones relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana. Entre ellas, 91 denuncias por venta ambulante, 18 contra taxis pirata, 8 por ruidos musicales, 5 por consumo de alcohol en la vía pública y 10 por ocupación indebida de la calle. También se han levantado 10 actas por publicidad dinámica.

Dispositivo de la Policia Local en Sant Antoni / Ajuntament de Sant Antoni

Reconocimiento al mérito

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha agradecido el esfuerzo de los agentes y la colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional en los dispositivos conjuntos. “Estamos realizando un esfuerzo importante para incrementar la presencia y seguridad en el municipio con el objetivo de ofrecer un entorno seguro a residentes y visitantes”, señala.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, destaca que los resultados muestran que se están cumpliendo los objetivos marcados: “Estamos fortaleciendo la seguridad en nuestro municipio y ajustando nuestras intervenciones a las demandas emergentes”.

Desde el Consistorio destacan el gran trabajo de la Policía Local, y señalan que más de la mitad de las diligencias iniciadas surgieron de intervenciones directas de los agentes en la vía pública