Sorpresa en la cuenta en un restaurante en Ibiza: “¡26,20 euros por servicio! ¡Como para dejar propina!”

Van a cenar a un restaurante, saben que la cuenta será abultada por el tipo de establecimiento que es, pero cuando ésta llega… ¡Sorpresa! Venía con un regalo inesperado. Dos mujeres acudieron este verano a cenar a un local de una localidad del centro de la isla. Eran conscientes de que la cena no sería barata, pero cuando vieron el recibo algo no les cuadraba, ya que el total era más elevado de lo que calculaban.

Al ponerse a revisar el ticket encontraron el gato encerrado: les había cobrado 26,20 euros en concepto de servicio, algo ilegal en España, donde no se puede cobrar ni por este concepto ni por el de “cubierto”. La Organización de Consumidores y Usuario (OCU) explica que cualquier cargo adicional debe corresponder a un servicio extra, no al servicio básico de un restaurante, que ya va implícito en los precios. “Service charge”, se lee en el ticket que recibieron las clientas.

Doce euros por el pan

Además, según comprobaron, consultando la carta, este cargo extra no estaba especificado en el menú. Sí lo estaba, en cambio, el pan, por el que les cobraron doce euros. Cuando el camarero les preguntó si querían pan, respondieron que sí, a sabiendas de que les cobrarían algo, pero no tanto. Ya se habían llevado las cartas y no habían visto que el pan era un plato en sí mismo (pan con mantequilla) por el que se cobraba 12 euros.

Entre los 26,20 euros del servicio (aproximadamente un 10% del total de la cuenta y los 12 euros del pan se marcharon del local con la sensación de que es una forma de engrosar la caja registradora pensando que los clientes, al ser un restaurante caro, no le darán importancia o, en muchos casos, no se fijarán. “Creen que en cuentas abultadas no se notará o que, como muchos de los clientes son extranjeros y hay países en los que se permite ese cargo, nadie protestará”, comentan. Eso sí, en vista de la situación no dejaron propina. “Ya se la habían cobrado ellos más que de sobra”, indican las clientas, que están pendientes de poner una reclamación a consumo, afirman.

Esta queja se une a las polémicas relacionadas con los restaurantes de la isla este verano. Algunas de ellas sonadas, como el cobro frustrado de doce euros por un gancho para colgar el bolso o los 27 euros que Soy Camarero mostró que habían cobrado en un restaurante de Santa Eulària por cortar una tarta de cumpleaños.