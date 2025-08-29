«Si quisiera flexibilizar la normativa de ruido no habría hecho 38 precintos este verano. Y en lugares muy conocidos», afirma el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig. El primer edil responde así al grupo municipal socialista en este Ayuntamiento, que criticó la decisión del equipo de gobierno de redactar una nueva ordenanza de ruidos «más flexible» después de los 24 precintos aplicados este verano.

«No han sido 24, han sido 38 hasta ahora», insiste Roig, que destaca que algunas de estas actuaciones, con precinto de equipos de música y denuncia en trámite, se han ejercido contra establecimientos muy populares de Platja d’en Bossa o es Jondal. Y por incumplimientos que, acusa, se producían ya en la anterior legislatura: «Hay expedientes de 2021, 2022 y 2023, pero preferían mirar hacia otro lado». «Soy un gran defensor del ocio, pero no puede ser que se sobrepasen los decibelios», insiste el alcalde como respuesta a las críticas. Roig señala que se ha reunido con los locales para dejarles las cosas claras: «Si son bar, son bar. Si son restaurante, son restaurante. Y si son discoteca, son discoteca. Si quieren ser otra cosa, tendrán que solicitarlo y ajustarse a la normativa».

La portavoz socialista, Pilar Ribas, detalla en un comunicado que esta iniciativa constituye «una claudicación inadmisible ante las presiones del lobby del ocio musical, priorizando los intereses económicos de unos pocos por encima del derecho al descanso de la ciudadanía». La nota destaca que los precintos temporales aplicados durante la temporada estival no han sido una casualidad, sino la respuesta directa a «quejas vecinales y denuncias por ruidos excesivos», tal como reconoce el mismo Consistorio.

«Rebajar las exigencias»

El PSOE denuncia que el equipo de gobierno «opta por rebajar las exigencias normativas» en lugar de abordar el «problema de fondo, que es el respeto a los derechos de los vecinos a descansar y a disfrutar de un entorno acústico adecuado».

Según aseguran los socialistas, el Ayuntamiento justifica esta decisión porque la ordenanza actual tiene «defectos formales» derivados de la impugnación judicial promovida por una asociación de empresarios en 2018. La portavoz de la formación lamenta: «Curiosamente, estos ‘defectos formales’ solo se convierten en un problema urgente cuando los empresarios se quejan. Durante años han sido perfectamente válidos para aplicar sanciones, pero ahora, de repente, son inservibles. ¡Qué casualidad!».

«Política pura y dura»

Ribas asegura que el PP «quiere hacer creer que esto es una cuestión técnica», porque para ella se trata de «política pura y dura». Y afirma que cuando «los intereses económicos presionan, ellos encuentran siempre la excusa legal perfecta para darles la razón».

El alcalde de Sant Josep reitera que «no se trata de flexibilizar sino de dejar las cosas claras»: «Ahora mismo, con esa ordenanza, es interpretable y todo lo que admita interpretación genera dudas. Lo que queremos es acabar con las dudas». Además, defiende la reducción de incidencias y llamadas motivadas por ruidos: 1.889 en 2021; 1.245 en 2022; 1.062 en 2023; 1.037 el año pasado y 683 hasta el día de ayer. «Y en septiembre pocas llamadas se hacen», comenta el alcalde, que destaca que, en el caso de denuncias por ruido en viviendas, se han registrado hasta ahora 472. De ellas, 151 procedían de casas particulares, 162 de alquileres turísticos legales y 159 de ilegales. En este último caso, señala que 50 de ellas eran de la misma villa. Por último, respecto a los 38 precintos con denuncia iniciados por el Ayuntamiento hasta el momento, destaca que es una cifra bastante elevada comparada con los años anteriores: 47 en todo 2022, 32 en 2023 y 28 en 2024.

La nota de prensa del PSOE apunta a uno de los aspectos que se quieren cambiar: las zonas. Los socialistas indican que la ordenanza actual ya contempla la creación de un mapa de ruidos en su artículo 8 y establece límites estrictos según las áreas acústicas. Enumera que estas restricciones están en 45 decibelios para zonas residenciales en periodo nocturno, 53 para zonas recreativas y de espectáculos y hasta 30 para dormitorios residenciales.

El grupo socialista afirma que resulta «sospechoso que ahora se presente esta herramienta como novedad para justificar la flexibilización. Lo que realmente quiere hacer el equipo de gobierno es crear zonas ‘de primera’ y zonas ‘de segunda’ donde se podrá hacer más ruido. Esto es profundamente injusto y discriminatorio».

Para el PSOE, esta decisión refleja una clara apuesta por un modelo turístico insostenible, cosa que no les «sorprende» del actual equipo de gobierno: «El PP ha decidido ponerse del lado de los intereses económicos de corto plazo en lugar de defender un turismo de calidad. ¡Qué novedad! Si alguien esperaba que defendieran a las familias por encima de los lobbies económicos, es que no conoce la historia del PP». La portavoz socialista advierte de que «esta deriva puede convertir Sant Josep en un municipio hostil para sus propios residentes».

Prioridad al descanso

Por todo esto, el grupo municipal socialista exigirá al actual equipo de gobierno que mantenga criterios estrictos en la nueva ordenanza y que dé prioridad al derecho al descanso de la ciudadanía por encima de los intereses económicos de los sectores del ocio.

Además, solicitará que garantice transparencia absoluta en la elaboración del mapa de ruidos, «con participación ciudadana real y no solo consultiva». Ribas subraya que no se puede permitir «que los recursos presentados por los locales precintados condicionen el contenido de la nueva normativa, puesto que los precintos fueron la respuesta adecuada a las quejas ciudadanas».

«La decisión de elaborar una ordenanza ‘más flexible’ después de los precintos masivos envía un mensaje que ya conocemos de memoria: el PP prioriza los intereses económicos del sector del ocio por encima de los derechos de la ciudadanía. Es su ADN político, no podemos pedirles que cambien ahora», explica con ironía la portavoz socialista.

Ribas continúa: «Este no es el Sant Josep que queremos. Defendemos un municipio donde las familias puedan vivir con dignidad y no subordinadas a los intereses del negocio nocturno. Pero es el Sant Josep que tenemos con un PP que, una vez más, ha demostrado de qué lado está cuando tiene que elegir entre el descanso de los vecinos y los beneficios empresariales».

El PSOE anuncia que presentará alegaciones durante el periodo de exposición pública y que ejercerá la oposición necesaria. «Alguien tiene que defender a la ciudadanía, puesto que es evidente que el PP ha abdicado de esta responsabilidad para dedicarse a lo que mejor sabe hacer: servir a los poderosos», finaliza Ribas.