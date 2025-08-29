La Policía Nacional atropella a una mujer en un paso de peatones de Ibiza

Un coche de la Policía Nacional de Ibiza que había sido activado para detener a un individuo atropelló este viernes a una mujer que cruzaba un paso de cebra en Ibiza.

La víctima, una turista de 33 años, sufrió traumatismo craneoencefálico debido a la violencia del impacto y fue trasladada en ambulancia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresada.

Los hechos ocurrieron a las 0.20 horas en la calle de Josep Zornoza Bernabéu, a la altura del cruce con la calle del Bisbe Abad y Lasierra, y contó con numerosos testigos que a esa hora estaban sentados en la terraza de una cafetería cercana.

Fuentes de la Policía Nacional han detallado a Diario de Ibiza que los agentes que iban dentro del coche fueron requeridos para detener a un individuo que había quebrantado una condena, un viejo conocido con numerosos antecedentes.

De igual modo, estas mismas fuentes han explicado que los agentes activaron las señales de alarma del coche, tanto los faros rotativos como la sirena, en cumplimiento del protocolo habitual para ese tipo de situaciones.

Un coche detenido en sentido contrario

Por este motivo, el vehículo de la Policía Nacional circulaba a una velocidad mayor de la habitual en este tipo de vías urbanas, un factor que contribuyó de forma decisiva a que se produjera el atropello.

Además, desde el cuerpo también han asegurado que la visión del paso de cebra estaba obstaculizada por un vehículo que se encontraba detenido en el carril contrario, dentro de esta vía con doble sentido de la circulación.

El agente que iba al volante del coche vio a la mujer cuando ya era demasiado tarde y, aunque sí pudo reducir la velocidad del coche, no pudo impedir que se produjera el impacto. Los testigos presenciales hablan de un gran estruendo que sobresaltó a todos los presentes en la zona.

Nada más producirse el choque, los agentes, que no sufrieron daños derivados del impacto, descartaron su misión previa de búsqueda y captura del mencionado individuo y se centraron en la atención a la víctima. Así, llamaron al servicio 061 para que desplazara una ambulancia hasta la zona y, posteriormente, transportara a la mujer hasta el centro médico, donde quedó ingresada.