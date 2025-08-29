Un perro policía detecta las drogas que escondía un individuo que caminaba por Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad italiana por un presunto delito de tráfico de drogas la pasada madrugada en Sant Antoni. El cuerpo de seguridad confirma en un comunicado que un perro detector de estupefacientes del Servicio Cinológico marcó al individuo, que se encontraba por una conocida zona de ocio nocturno del municipio.

Los agentes identificaron al acusado y encontraron entre sus pertenencias varias bolsas de plástico con distintas sustancias y dinero fraccionado en billetes de bajo valor, posiblemente de la vinculación del detenido con el tráfico de drogas a pequeña escala. En total, llevaba tres bolsas de Tusi, cocaína rosa, dos bolsas con cocaína, dos bolsas con varias pastillas de éxtasis y una bolsa con lo que parecía ser MDMA.

Por todo lo anterior, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y presentado ante la Autoridad Judicial competente. Esta operación está enmarcada en un dispositivo preventivo rutinario en las zonas de ocio nocturno de la isla para prevenir el consumo y el tráfico de drogas en lugares de gran afluencia de personas.