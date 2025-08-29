Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Un mercado que vivió tiempos mejores
Hace tiempo, mucho tiempo, que no funciona esta señalización del aparcamiento del mercado de Es Clot Marès, en el núcleo urbano de Sant Antoni. Su deterioro y abandono se corresponde con la palpable decadencia de este edificio.
