El álbum

Un mercado que vivió tiempos mejores

Hace tiempo, mucho tiempo, que no funciona esta señalización del aparcamiento del mercado de Es Clot Marès, en el núcleo urbano de Sant Antoni. Su deterioro y abandono se corresponde con la palpable decadencia de este edificio.

