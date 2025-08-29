El megayate del creador de los 'Power Rangers' recala en Ibiza

Con 78 metros de eslora y un diseño que combina elegancia moderna con ingeniería naval de alto nivel, el superyate Eminence vuelve a ser el centro de todas las miradas en Ibiza. Diseñado por el estudio Reymond Langton y construido en 2008 por el astillero alemán Abeking & Rasmussen, esta embarcación es sinónimo de exclusividad, comodidad y opulencia.

Con una capacidad para alojar hasta 16 huéspedes en ocho camarotes, incluyendo una suite principal con oficina privada, Eminence ofrece a sus pasajeros una experiencia similar a la de un hotel cinco estrellas flotante. La tripulación, formada por hasta 24 profesionales, garantiza una atención al detalle.

Entre sus instalaciones destacan un cine privado, un gimnasio completamente equipado, spa con sauna, sala de masajes, beach club, ascensor interior y varias zonas de descanso al aire libre, incluyendo un jacuzzi con vistas al mar. Uno de sus atractivos más comentados es una piscina hinchable que se despliega directamente sobre el mar, perfecta para disfrutar de un baño en total privacidad.

Precio de mercado

Este yate, que puede alcanzar los 16 nudos de velocidad, cuenta con una autonomía de 6.000 millas náuticas, lo que le permite cruzar el Atlántico sin necesidad de repostar.

El precio de mercado de Eminence ronda los 80 millones de euros, aunque su alquiler semanal se sitúa entre los 687.000 y 740.000 euros, dependiendo de la temporada.

Una de las estancias del yate / Superyacht

Antiguamente fue propiedad del político ruso Alexander Khloponin, cercano al Kremlin, Eminence pertenece ahora al empresario y magnate estadounidense Haim Saban, creador de la franquicia de los Power Rangers y propietario de Univisión, entre otros negocios de medios.

Fenómeno mundial

Haim Saban es el responsable directo de que los Power Rangers se convirtieran en un fenómeno mundial. En la década de los 80, durante un viaje a Japón, descubrió una serie llamada Super Sentai que lo fascinó por su formato de acción y trajes coloridos. Tras años intentando adquirir los derechos y adaptarla para el público occidental, finalmente logró su objetivo en 1993 con el estreno de Mighty Morphin Power Rangers. La fórmula —que combinaba metraje original japonés con escenas grabadas en Estados Unidos— resultó un éxito inmediato entre los niños y generó miles de millones de dólares en juguetes, series derivadas y películas.

Gracias a los Power Rangers, Saban construyó un imperio mediático. Fundó Saban Entertainment, la empresa responsable de producir y distribuir la serie en todo el mundo. En 2001, vendió gran parte de su compañía a Disney por más de 5.000 millones de dólares, aunque años más tarde volvió a adquirir los derechos de la franquicia. Su visión empresarial no solo lo convirtió en multimillonario, sino en uno de los productores más influyentes de la televisión infantil de las últimas décadas.