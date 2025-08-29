¿Lloverá en Ibiza este fin de semana?
La Aemet desvela sus previsiones del tiempo para los próximos días
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de altas probabilidades de chubascos para las próximas jornadas en Ibiza. Para empezar, esta mañana asigna un 80% de posibilidad de lluvias y el porcentaje baja hasta el 5% para la tarde. Según afirma la entidad meteorológica, no habrá probabilidades de chubascos hasta la semana que viene, ya que el lunes habrá un 5% de posibilidades de precipitaciones y un 60% el martes.
Las temperaturas se mantendrán constantes durante los siguientes días y se moverán entre los 29 y 30 grados de máxima y los 20 y 22 de valor mínimo. El tiempo permanecerá soleado durante todo el fin de semana a excepción de algunos intervalos nubosos puntuales. Esto cambiará a partir del lunes, cuando comenzarán a verse cielos nublados. Por último, las rachas de viento serán más fuertes el sábado y el lunes y alcanzarán velocidades de 20 kilómetros por hora.
