El cruce de acusaciones entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, a cuenta del reparto de migrantes menores. Prohens insiste en que los consells, que son los que tienen las competencias en menores, están saturados y que los centros de acogida «sufren una ocupación del mil por cien». Rodríguez, por su parte, acusó a Prohens de usar la migración como «un arma arrojadiza» y de pactar con la ultraderecha.

Llama la atención

Que el Consell de Formentera anuncie que tendrá un nuevo Portal de transparencia unos días después de que este diario publicara un reportaje sobre la falta de información, en diversos aspectos, de la web institucional. Información que la ley obliga a estar disponible para los ciudadanos. Si se cumplen los plazos, el nuevo portal, que costará 13.000 euros, estará operativo en octubre.

Que la conselleria balear de Educación haya tenido que nombrar un tercer gerente del Ibisec esta legislatura tras la marcha de Marco Antonio Alarcón, que ha estado un año en el cargo.