El inicio de las obras del Mercat Vell de Ibiza ya tiene fecha

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Comercio y Mercados, inicia este próximo lunes 1 de septiembre las obras de reforma y mejora del Mercat Vell. Estos trabajos fueron adjudicados a la empresa Construcciones y Mejoras Sa Torre por un presupuesto de 700.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según informa el Consistorio en un comunicado.

Su inicio fue pospuesto al mes de septiembre tras un acuerdo con los propietarios de los puestos actuales del mercado, con el objetivo de no perjudicarles en los meses de máxima afluencia de turistas en la zona, ha detallado el Ayuntamiento.

Se pasará de 9 a 14 puestos. / A.D.E.

Esta remodelación pretende que el edificio recupere la imagen original exterior de templo griego de su construcción, en 1872. Para ello se eliminarán todos los elementos adosados a la estructura en etapas posteriores. Además cambiará la distribución de los puestos, que pasarán de 14 a 9 agrupándose en el centro del edificio con su apertura hacia el exterior. Las nuevas instalaciones contarán con cuarto de limpieza, almacenes y aseos públicos.

Traslado provisional

Este comienzo de obras implica el traslado provisional de los puestos actuales: cuatro de ellos, a la plaza Sotavila (dos puestos de verduras, uno de sales y aromáticos y uno de bocadillos); dos puestos de artesanos, a la plaza del Parque. La nueva ubicación, a 200 metros de la actual, ha sido acordada y coordinada con los comerciantes y será señalizada debidamente, ha apuntado el Consistorio.

El concejal de Comercio y Mercados, Alex Minchiotti, ha recordado que estas instalaciones precisaban desde hace tiempo de una actuación de este tipo. "El futuro Mercat Vell contará con mejores instalaciones, modernizadas y adaptadas a las necesidades actuales, y mejorará tanto estética como funcionalmente, buscando una vez más potenciar el producto local, y ayudará a dinamizar barrios como la Marina, con un mercado modernizado y dotado de las infraestructuras que necesita que esperamos que acoja una mayor oferta y más variada”, ha concluido Minchiotti.