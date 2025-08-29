Indignación con los restos de un yate hundido en Ibiza: «Es un puto desastre»

El pasado 11 de agosto, una densa columna de humo negro se hizo visible desde diversas partes de las Pitiusas, ya fuera desde lo alto de Dalt Vila o desde las pistas del aeropuerto.

El motivo: la espectacular combustión del ‘Da Vinci’, un yate de 28 metros de eslora que se incendió por motivos desconocidos y que se hundió a 7,3 millas al suroeste de Formentera, cerca de Punta Gavina, según Salvamento Marítimo, que logró evacuar ilesos a los siete tripulantes de la embarcación.

Dos semanas después del incidente, los pescadores que faenan en la zona han levantado la voz para alertar de que la contaminación provocada por este suceso ya está teniendo consecuencias negativas y que, además, el área afectada es mucho más grande de lo que cabría prever.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Formentera, Iván Pérez, asegura que «tres millas a la redonda» de donde se produjo el hundimiento «hay trozos de fibra de carbono y hay de todo».

«Llevamos dos días perdiendo todas las capturas que hay dentro del arte. El montón de pescado está lleno de trozos de fibra quemada. Los pescadores pasaron cerca y vieron restos. Se fueron a dos millas y media y más restos, pasaron al otro lado y más restos… Hay que denunciar que está pasando esto», alerta a Diario de Ibiza.

Los restos del ‘Da Vinci’ se encuentran hundidos a unos 90 metros de profundidad, pero no se han quedado en una misma zona del fondo marítimo, sino que se han esparcido por una amplia área que, además de afectar a la vida marina, también está obstaculizando el trabajo de los pescadores: «Los pescadores de Formentera llevan dos roturas de artes. Y las capturas de ese momento las han perdido».

Pérez reconoce que están «hartos» con este tipo de situaciones . «Nuestros fondos se han convertido en un cementerio de barcos, que si motores, que si veleros, que si esto y lo otro… Es una embarcación que se ha quemado, se ha hundido y ha dejado restos en un espacio demasiado amplio. Es un puto desastre», se desahoga.

La Cofradía de Pescadores de Formentera ha contactado con la Capitanía Marítima y ha obtenido la siguiente respuesta: «Hemos intentado reclamar, pero nos han dicho que es un tema en el que no nos podemos meter. Simplemente lo único que dicen es que si tenemos algún perjuicio que reclamemos el dinero al seguro».

Tres años de seguro

En este sentido, les han explicado que durante los próximos tres años un seguro se encargará de atender y, en su caso, indemnizar, todas las «posibles reclamaciones por perjuicios que pueda haber durante ese periodo». Es decir, los daños provocados por los restos del barco hundido, como esas dos redes que ya han sido dañadas.

Por otra parte, los pescadores habitualmente tienen otro «problema» añadido y que está relacionado con los restos de naufragios que atrapen accidentalmente y suban a las cubiertas de sus barcos. «Si traemos los residuos a tierra es un coñazo porque nadie se quiere hacer cargo de ellos. Esta vez sí que se ha hecho cargo de ellos una empresa gracias al Consell», se consuela el patrón mayor.

En la cofradía tampoco están de acuerdo con el «protocolo muy simple» que sigue Salvamento Marítimo cuando se incendia un yate en el mar, que pasa por «dejar que el barco se queme y se hunda». «Eso no puede ser, a lo mejor hay que dejarlos hundir a menos profundidad para rescatar esos restos, poderlos llevar a un vertedero y que se quede con los elementos contaminantes: el gasoil, las fibras, las baterías y todo eso. El año pasado se quemaron otros dos y todo va al fondo del mar», lamenta Pérez.

«El mamoneo de siempre»

Los pescadores de Formentera cuentan con dos barcos de arrastre que suelen faenar en estas aguas, donde también pescan sus colegas ibicencos, que a su vez cuentan con otras dos embarcaciones de este tipo, según explica Toni Tur, expresidente de la Cofradía de Pescadores de Ibiza.

Igual que su compañeros de Formentera, avisa de que los restos del ‘Da Vinci’ «no pueden estar ahí». «Eso lleva una cantidad de aceites, combustible, hidráulica, baterías… Lleva de todo. Al final nos afecta a todos porque va a estar contaminando un montón de años», advierte.

Tur reclama que «el Gobierno tendría que hacer algo», pero al mismo tiempo ve poco probable que ocurra algo así. «En el momento que te pones con gente de pasta, que sabes que tienen abogado y todas estas cosas, pues ya nadie hace nada. Es el mismo mamoneo de siempre, pero estaría bien denunciarlo para al menos sacarle los colores a alguien», sentencia.