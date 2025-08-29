¿Cómo acabar con el desperdicio alimentario en la cocina? Una guía hecha en Ibiza da las claves

'Guía de buenas prácticas para cocinas de residuo cero'. Este es el título de la nueva publicación educativa que forma parte del proyecto Zero Waste Chefs y que ha contado con la colaboración de la organización local IbizaPreservation, el instituto Isidor Macabich y el centro Tallinna Teeninduskool de Estonia. El proyecto formativo, lanzado este viernes 29 de agosto, reúne propuestas para integrar la sostenibilidad y aplicar una filosofía encaminada a reducir el desperdicio alimentario en la formación profesional de las cocinas de Europa.

"Transformar las aulas y cocinas escolares en espacios más sostenibles, creativos y comprometidos con el entorno". Con estas palabras la directora de programas de IbizaPreservation, Itziar Arratibel, explica el objetivo de una publicación que combina contenido teórico y práctico. La directora agrega: "Esta guía es el resultado de un proceso pedagógico vivo, en el que hemos unido sostenibilidad, creatividad y educación para impulsar un cambio real en la manera de enseñar cocina".

'Guía de buenas prácticas para cocinas de residuo cero' , que cuenta con la financiación del programa Erasmus + de la Unión Europea, incluye propuestas pedagógicas, actividades participativas, , técnicas de cocina de aprovechamiento y conservación como escabeches, encurtidos y fermentaciones.

La herramienta formativa se distribuirá en toda Euorpa como herramienta de referencia para centros educativos, entidades del sector HORECA (hostelería, restauración y catering) y organizaciones ecologistas interesadas en aplicar criterios ambientales en sus prácticas formativas y profesionales.

Curso para docentes, escuelas de cocina y profesionales

Al margen de la publicación, que puede descargarse online a coste cero en castellano, catalán, inglés y estonio, se ha presentado también un Curso Online Masivo y Abierto (MOOC). Este, que es gratuito, está dirigido a docentes, escuelas de cocina y profesionales del sector con el fin de "ampliar el alcance formativo y facilitar la implementación del enfoque residuo cero en centros educativos y escuelas de cocina de Europa", según explican desde la fundación ambiental.

El curso se estructura en tres módulos desarrollados por las entidades socias: un primero sobre el contexto ambiental y los objetivos del proyecto, a cargo de IbizaPreservation, un segundo centrado en la experiencia del instituto Isidor Macabich y un tercero sobre la metodología aplicada en Tallin

En cuanto al MOOC, Arratibel destaca la importancia de los contenidos presentados: "Es un curso en el que compartimos no solo contenidos teóricos, sino también experiencias reales de implementación en dos contextos educativos distintos. Eso lo convierte en un recurso valioso tanto para quien se inicia como para quien ya trabaja en el ámbito de la formación culinaria y quiere incorporar criterios de sostenibilidad”.