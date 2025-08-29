Paula Martos: «Hay música de mujeres que, si no la buscas, es difícil que cobre vida»

Paula Martos es una chelista ibicenca, docente de violonchelo e integrante de Músiques d’Elles, quintento (formado por Mercè Medina, Paula Martos, Mercè Mateu, Júlia Ferriol y Clara Mascaró) que ofrecerá dos conciertos de música de compositoras este fin de semana: el sábado 30 de agosto a las 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza y el domingo 31 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de Sant Francesc de Formentera.

¿Desde cuándo toca y por qué eligió el chelo?

Empecé en la escuela de música de Can Ventosa con ocho años. En mi casa cada uno nos dedicamos a un trabajo diferente y mi madre, a la que siempre le ha gustado mucho la música, apuntó primero a mi hermano mayor a clarinete y después a mí. Yo tenía claro que un instrumento de viento no iba a ser. En ese momento tenía un poco de asma así que quería uno de cuerda. Y me tocó el violonchelo. A los doce o trece años ya tenía claro que quería dedicarme a la música. Sientes como una especie de llamada de que este es tu camino.

¿Qué es lo que siente cuando está encima de un escenario?

La música tiene el poder de transportar cualquier tipo de emoción o sensación. Y yo tengo ese enganche con ella porque nunca he sentido algo parecido sin estar tocando. Son esos segundos especiales en los que la piel se te pone gallina, en los que parece como si bajara una musa, te diera un beso y se marchara. Y eso es mágico, algo que no se puede explicar con palabras.

¿Cómo se formó Músiques d’Elles?

Empieza en 2020 con Mercè Medina (flauta), y con Laura Serra (piano) que comienzan a tocar juntas en Mallorca, son de allí. Luego, en 2022, yo me uno al grupo. Estuvimos interpretando un repertorio en un trío de flauta, chelo y piano hasta 2025, cuando Laura Serra se fue a estudiar a Luxemburgo y nos convertimos en un quinteto con la incorporación de Mercè Mateu y Júlia Ferriol como violines y Clara Mascaró como viola.

¿Qué es lo que buscan conseguir con Músiques d’Elles?

Queremos reivindicar el espacio de la compositora en la música porque no siempre tenían acceso a la mejor educación, una pequeña formación de piano y voz. No se les daba acceso al conservatorio ni a los profesores. También, muchas veces cuando se casaban con un hombre, este les decía que debían cuidar a los hijos y estar en casa, así que su vida artística quedaba en un segundo plano, como es el caso de Clara Schumann. Entonces, hay muchísima música de compositoras que es maravillosa pero que no se acostumbra a tocar ni a darle visibilidad. Y eso es lo que pretendemos con Músiques d’Elles. Creemos que es lo justo.

¿Considera que hay piezas que se han perdido para siempre por quedarse en el olvido?

Nosotras también hacemos un trabajo de ir a buscar mucha música en archivos y el año pasado fuimos Mercè y yo a la Biblioteca Nacional, en Madrid. Nos dimos cuenta de la cantidad de obras que hay en muchas estanterías que, si tú no las buscas, es difícil que cobren vida. Y es que hay mucha música guardada que si no la buscas en estos archivos no la vas a encontrar. De ahí viene un poco esa labor que nosotras estamos haciendo, porque toda esa música merece ser tocada.

¿Cree que las compositoras mujeres siguen invisibilizadas en la actualidad?

No, creo que hay un cambio a positivo. Pero en nuestro mundo en general, no solamente con las compositoras. De hecho, hasta que no me fui a Suecia no me empezaron a dirigir mujeres con gran formación. Y estoy muy contenta y orgullosa de ver que esas mujeres ahora están tocando en orquestas de primer nivel. O, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Viena, que poco a poco están integrando mujeres porque antes no había opción. A pesar de esto todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Qué se debería hacer para seguir avanzando?

Pues que todos seamos iguales y que tengamos las mismas oportunidades y condiciones. Yo no quiero decir que una mujer sea mejor que un hombre o al revés. Simplemente debemos tener las mismas oportunidades. Y que el mundo sea menos machista, que cuando una directora se ponga al frente de una orquesta la mentalidad sea abierta y no se juzgue el género, sino la calidad.

¿Cuál va a ser el repertorio de compositoras que tocarán en el concierto de este sábado?

Al principio del concierto tocaremos ‘Cuarteto en Sol menor op.14’, de Emily Mayer, después ‘Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerda op.80’, de Amy Beach, y para terminar, el ‘Alucitango’, de Adriana Figueroa.

Y por último, ¿cómo se siente respecto a este concierto?

Pues muy emocionada porque tocar en casa es muy guay. Y también van a venir a verme mis padres y mis amigos que están en Ibiza, sé que va a venir mucha gente, bueno, o eso espero [ríe]. Me hace ilusión ya que al final es un orgullo poder decir: «Jolín, he salido de un sitio pequeñito y estoy haciendo muchas cosas guays».