Fiestas en Sant Agustí, una 'república independiente' donde nadie es forastero

En las camisetas que se ponen a la venta durante las fiestas patronales podemos leer ‘Sant Agustí, república independent’. Hay un consenso generalizado de que el pueblo de Sant Agustí y los agustiners son especiales, distintos, muy suyos. Y tampoco hay duda, si se tiene un poco de criterio musical, de que el cartel de grupos que vienen a tocar en sus fiestas patronales es el mejor de la isla, a años luz. ¿Cómo puede ser que un pueblo tan pequeño le haya pasado siempre la mano por la cara a las fiestas de Vila, que tiene mucho más presupuesto?

«Lo de buscar los grupos es algo que empezamos a hacer en el mes de enero», explica Víctor Cardona Tur, miembro del Centre Cultural Es Vedrà, que es quien se encarga de organizar las fiestas: «Empezamos a pedir grupos, cachés, buscamos lo que nos gusta, luego lo ponemos en común y tomamos la decisión. Intentamos que la programación sea diferente y original».

En Sant Agustí han tenido siempre muy buen ojo, y han fichado a grupos independientes antes de que se hicieran famosos, como Novedades Carmiña o Shego. También abrazan propuestas distintas y alternativas ya que, por ejemplo, para la noche de hoy [por ayer] está prevista la actuación de un grupo de cumbia balcánica: «La suerte que tenemos es que, venga el grupo que venga, la plaza se llena siempre de gente. Nunca falla», explica Víctor Cardona.

Una niña a hombros de su padre, en la plaza del pueblo. / Toni Escobar

Mientras la gente disfruta, los organizadores están pendientes de todo y no descansan. «Trabajamos desde las cuatro de la tarde hasta que la gente se vaya y luego toque desmontar, que serán las cuatro de la mañana», explica Esther Torres Planells, miembro también del Centre Cultural Es Vedrà, y que comparte la idea de que «la gente de Sant Agustí es peculiar y original». «Piensa que la iglesia de Sant Agustí le da la espalda a la de Sant Josep», bromea Víctor Cardona.

Una veterana en la organización de estas fiestas es Maria Tur de can Marc, quien conoció las primeras fiestas patronales siendo una niña y que luego las vivió desde dentro de la comisión de fiestas. «El Centre Cultural Es Vedrà fue la primera asociación que se creó en el pueblo, en 1980, antes incluso que la Asociación de Vecinos. Y ya desde los primeros años se trajo a gente muy potente. Vinieron cantautores como Paco Ibáñez, Pere Tàpies, Maria del Mar Bonet, e incluso The Dubliners o la Vieja Trova Santiaguera. Tenemos una fuerza que viene desde muy atrás, que nos empuja».

Vecinos y visitantes esperan el inicio de la procesión. / Toni Escobar

Maria Tur sigue muy orgullosa de su pueblo y de sus fiestas, aunque algunas cosas le empiezan a chirriar: «Creo que se está perdiendo la identidad en cuanto a la lengua, y es algo que me preocupa. Por lo demás, este es un sitio donde todo el mundo es bienvenido». «Tranquil·litat i bons aliments», proclama Joan Costa Ribas, miembro del Centre Cultural, y es que esta frase se ha convertido en una especie de lema en el pueblo, un equivalente al ‘pura vida’ de los costarricenses.

Eso lo puede corroborar Toni sa Plana, encargado del Bar Can Berri, situado en plena plaza de la iglesia, punto de encuentro y lugar ineludible de la vida social del pueblo. Toni se confiesa forastero, «soy de es Torrent», y corrobora que los agustiners son especiales: «Es gente que cuida mucho lo suyo, en eso son unos gallos. Protegen su pueblo, se han preocupado de que se mantenga. Son unos cracks».

Donde nadie es forastero

Si alguien puede servir de ejemplo de este espíritu orgullosamente local y, a la vez, abierto a todos los confines del mundo, es la pregonera de las fiestas de este año, la directora de la escuela de música de Can Blau y profesora de canto, Charlotte Look. Nacida cerca de Düsseldorf, en Alemania, llegó a Ibiza hace 35 años, y hace treinta que se instaló en Sant Agustí. Ella es una agustinera más.

«¿Qué tiene este pueblo? Lo tiene todo. Es pequeño y grande a la vez. Su gente es humilde, generosa, respetuosa», explica la pregonera. Ha dirigido el coro de Can Blau durante la misa solemne que ha sido presidida por el obispo. Después de sudar la gota gorda, se ha cambiado de ropa y ahora espera el momento del pregón. Comenta que lo de los pregones no le viene de nuevo, porque ya hizo el pregón hace 21 años. Habla con la felicidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo: «Aquí nunca me he sentido extranjera».

Está el caso de quienes vinieron de lejos para instalarse en el pueblo, y también el de quienes se tuvieron que marchar para buscar nuevos horizontes laborales, como es el caso de Catalina Ribas, que hace 43 años se fue a vivir a Londres: «Pero siempre regreso cuando es Sant Agustí. Es como el anuncio ese de ‘vuelve a casa vuelve’… Puede suceder lo que sea, pero el 28 de agosto yo debo estar en mi pueblo».

Una fiestas ‘de verdad’

«Es que las fiestas aquí son muy auténticas, muy de verdad. Son las mejores de la isla. Aquí no hay ni flowers, ni children, ni esas cosas que se hacen para agradar a los turistas. ¡Y la iglesia es tan bonita!», proclama extasiado Víctor Ramirez Tur, un agustiner que vive en Barcelona y que allá donde va hace proselitismo de su pueblo. Este año se ha traído a varios amigos de la península para que conozcan Sant Agustí: «De momento, lo que me ha flipado son las joyas que llevan encima las mujeres en el ball pagès», explica Markos Goikolea, un amigo de Víctor que está de visita en la isla.

La fama de las fiestas atrae también a visitantes de zonas cercanas. Uno de ellos es Vicent Boned Ribas, de Sant Antoni, quien realiza una mirada panorámica a la plaza, la iglesia y el escenario en el que pronto actuarán los músicos, y dice: «Para ser un pueblo tan pequeñito, se lo montan súper bien», y señala que el secreto radica en «no perder la tradición de lo que son unas fiestas de pueblo de verdad. Este es un sitio pequeño pero cargado de sorpresas y de buena gente».

La fiesta en el día grande se desarrolla con la normalidad habitual. A las siete de la tarde, misa solemne presidida por el obispo, Vicent Ribas, y con la participación del coro de la escuela de música de Can Blau. Después una breve procesión que rodea el núcleo urbano del pueblo, el ball pagès a cargo del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà y una tamborrada a cargo de Esperitrons.

Todo se desarrolla con el retraso y la falta de puntualidad habitual que preside cualquier acto en la isla. El pregón está previsto a las 21 horas, pero la tamborrada termina a las 21.30 horas y, acto seguido, empieza a tocar el primer grupo del cartel, los ibicencos Swingin Tonic. ¿Qué pasa con el pregón de Charlotte Look? «Hay un problema con el sonido», comentan desde alcaldía. En algún momento hablará Charlotte, entre estas canciones de swing, la cumbia balcánica de Balkumbia, o la fusión de ska, punk y reggae de los gallegos Dakidarría.