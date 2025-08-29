La Federación Hotelera asegura que Ibiza está a la cola del lujo en Balears

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) considera que es una "simplificación" calificar el modelo turístico de la mayor de las Pitiüses como "lujo desbordado" y recuerda que Mallorca y Menorca cuentan con mayor número de plazas de cuatro y cinco estrellas. A través de un comunicado de prensa, la patronal ha querido responder a recientes artículos de opinión que "apuntan a un supuesto boom de lujo en la isla", con la intención de "matizar esa visión para evitar lecturas simplistas".

Los hoteleros se remontan a los datos del Institut Balear de Estadística (Ibestat) de hace dos años, en los que se refleja que el 72,21% de la planta hotelera de Mallorca estaba formada por hoteles de cuatro y cinco estrellas, un porcentaje que en Menorca se elevaba al 73,65%, mientras que en Ibiza era del 53,97%. Estas estadísticas del Ibestat de 2023 se refieren al número de establecimientos hoteleros que cuentan con esta categoría, no al número de plazas hoteleras que representan.

Viviendas vacacionales

Igualmente, los hoteleros matizan que, "si se considera como lujo las viviendas turísticas vacacionales", estas representaban un total de 103.915 plazas en Mallorca en el año 2024, mientras que, un año antes, Menorca contaba con 30.400 plazas en este tipo de establecimientos, mientras que en Ibiza, también en 2023, se limitaban a 18.558.

"En este escenario, Ibiza no solo no encabeza este proceso, sino que lo ha seguido con cierto retraso respecto a las otras islas", apunta el comunicado. Para los hoteleros, este aumento de categoría es común en toda la planta hotelera balear y "responde a la necesidad de garantizar un turismo de calidad, sostenible y seguro".

En este sentido, la Fehif recalca que "modernizar no significa elitizar, sino adaptarse a lo que demandan los viajeros, ofrecer estándares de calidad comparables a los de cualquier destino mediterráneo y competir en igualdad de condicones".

"Ibiza no vive una explosión de lujo, sino un proceso de modernización similar al de Mallorca y Menorca, aunque con un peso relativamente menor. Conviene recordarlo antes de convertir los datos en titulares fáciles", concluye el comunicado de la Fehif.