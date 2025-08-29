La familia del nuevo líder socialista, fuera de la reclasificación

El avance del PGOU prevé una nueva gran zona urbana que se ve interrumpida «sin ningún sentido» por un entrante de suelo rústico (color blanco). El portavoz del PSOE preguntaba entre risas a quién debe pertenecer dicho terreno. Pertenece a un tío del nuevo secretario general del PSOE de Sant Antoni, Pep Marí, Marge.