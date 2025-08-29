Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

La familia del nuevo líder socialista, fuera de la reclasificación

El avance del PGOU prevé una nueva gran zona urbana que se ve interrumpida «sin ningún sentido» por un entrante de suelo rústico (color blanco). El portavoz del PSOE preguntaba entre risas a quién debe pertenecer dicho terreno. Pertenece a un tío del nuevo secretario general del PSOE de Sant Antoni, Pep Marí, Marge.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents