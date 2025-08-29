Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
La familia del nuevo líder socialista, fuera de la reclasificación
El avance del PGOU prevé una nueva gran zona urbana que se ve interrumpida «sin ningún sentido» por un entrante de suelo rústico (color blanco). El portavoz del PSOE preguntaba entre risas a quién debe pertenecer dicho terreno. Pertenece a un tío del nuevo secretario general del PSOE de Sant Antoni, Pep Marí, Marge.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Heridas graves dos mujeres atropelladas en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- Discotecas de Ibiza: «La temporada no es espectacular, se acabó crecer un 10% cada año»
- Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària