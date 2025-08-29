Fallece a los 93 años el notario José Cerdà Gimeno, hijo adoptivo de Formentera, Premi Ramon Llull y Medalla de Bronce del Consell de Ibiza

En su casa de Ibiza, tranquilo. A cuatro días de cumplir 94 años, ha fallecido el notario Pepe Cerdà Gimeno, memoria de Ibiza pero sobre todo de Formentera, isla a la que llegó en 1968 para convertirse en su primer notario.

Académico de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, este abogado valenciano de oratoria brillante, cortés y cercano, ha muerto esta madrugada de viernes. "Llevaba varios días en casa, ya débil", comentaba esta mañana un amigo suyo, médico. Y es que Pepe deja a muchos amigos en el camino. Tantos como anécdotas, divertidas y sorprendentes, sobre las últimas seis décadas de historia de las Pitiusas.

Sus últimos años han sido un regalo para sus conocidos, sobre todo por las lecciones de vida y de memoria con que obsequiaba a quien quisiera disfrutar de ellas en la terraza de Ebusus, la sociedad cultural a la que ha pertenecido durante décadas.

Licenciado en derecho por la Universidad de Valencia en 1953 y notario desde 1965, después de cumplir con su tarea en Formentera se encargó de la notaría de Santa Eulària desde 1984. Defensor del Derecho Foral de las islas, como recoge la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, en 1972 fue nombrado por la Comisión de Juristas de Ibiza ponente especial para la revisión de la compilación de derecho civil de Baleares.

José Cerdà, en la sede del Club Diario de Ibiza en una imagen de 2012.. / Vicent Marí / Vicent Mari

Su prolífica carrera como notario en las dos islas le valió el reconocimiento de las instituciones pero, sobre todo, de sus vecinos y amigos. Fue nombrado Hijo Adoptivo de Formentera en 1984, en 2006 el Govern le concedió el Premi Ramon Llull y el Consell le otorgó su Medalla de Bronce en 2007. El Ayuntamiento de Ibiza, su Medalla de Oro en 2013. También tenía la Cruz de Honor de la Orden de Raimon Peñafort que concede el Ministerio de Justicia.

Precisamente, cuando obtuvo la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza dejó otra muestra de su humildad, al declarar a Diario de Ibiza: "Estoy seguro de que hay mucha gente que se lo merece mucho más, pero hay que aceptarlo (...) Estoy contento y tranquilo, han sido muchos años de trabajo pero mucha gente trabaja mucho y bien y no recibe medallas". Entonces, reconoció que siempre trabajó "por amor a la isla", sin esperar ningún reconocimiento por ello.

Fue autor de varios libros, entre ellos 'Comentarios en la Compilación de Baleares (Libro III. Derecho de Ibiza y Formentera)', dentro de 'Comentarios al Código Civil y complicaciones forales', de 1981, y 'Unas reflexiones sintéticas sobre el Derecho Privado de las islas de Ibiza y Formentera', de 1991.

En 2008, como recuerda la EEF, publicó el libro 'La prohibición de la sucesión contractual', "obra que reúne a buena parte de su tesis doctoral, con prólogo de Vicente Montés, catedrático de derecho civil y magistrado del Tribunal Supremo, que dirigió la tesis". Es autor también de las obras 'Estudios sobre Jurisprudencia Civil' (dos volúmenes, 1992 y 1993), 'Estudios sobre Derecho de Familia' (1993), 'Derecho de Eivissa: Pasado y Futuro' (1989) y 'Conflictos entre normas' (2006).

Viudo, deja dos hijas, Dolores y Magui.