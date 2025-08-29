Más detenidos en la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico que operaba en Ibiza

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas y llevado a cabo varios registros relacionados con la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico que operaba en Ibiza y por la que ya anunció varios arrestos hace unas semanas. Esta organización almacenaba los estupefacientes en la isla hasta trasladarlos al resto de Baleares y la Península.

Esta operación, llevada acabo el pasado viernes, está relacionada con la desarticulación de la banda criminal a principios de mes en Mallorca. Los arrestos se suman a los tres del martes, cuando se apresó a tres personas que habrían actuado como testaferros. La causa sigue secreta y en manos del Juzgado de Instrucción 7 de Palma.

La organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales introducía cocaína y hachís desde el norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia. Primero concertaban un punto de recogida en algún lugar del Mediterráneo, donde realizaban el trasbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones.

Detenidos 15 sospechosos

La operación conjunta, según información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se saldó inicialmente con la detención de 15 sospechosos. Entre ellos se encuentran el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez.

Todos ellos están acusados de formar parte de una organización criminal mallorquina conectada con otras de carácter transnacional y dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España y el blanqueo de capitales.

En septiembre del año pasado los investigadores intervinieron un cargamento de 200 kilos de hachís procedente de Ibiza que supuestamente iba a ser recibido por los miembros de la banda en Palma. Además, los sospechosos estarían relacionados con la incautación de varias toneladas de hachís.

Incautados 675 kilos de cocaína

El pasado 9 de julio, además, se incautaron de 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia que previamente había sido recogida en el Mediterráneo y trasladada a la mayor de las Pitiusas, donde fue almacenada unos días antes de poner rumbo a la Península y otros países europeos.

La operación, bautizada como 'Enroque, Bal, Manso, Primo', entró en fase de explotación el pasado lunes, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil efectuaron 13 registros en Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller. Uno de ellos fue en el despacho del letrado detenido, ubicado en el Passeig Mallorca de la capital balear.

En ellos se han intervenido 1,4 millones de euros, 11,3 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, cuatro armas de fuego con numerosa munición, silenciadores, dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas, una moto de agua, seis relojes de lujo y cuatro obras de arte. A todo ello hay que añadirle las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la investigación, que suman 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.