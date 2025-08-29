Cooperativa de Sant Antoni: De 3.500 kilos de almendra recogidos en 2023 a solo 1.500 en la última temporada

La decadencia que arrastra el cultivo de almendras en Ibiza, fácilmente visible en sus efectos en el paisaje tradicional, se traduce en la caída exponencial que están experimentando las cosechas que llegan a la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Cabe tener en cuenta que los resultados siempre han podido oscilar considerablemente por las lluvias o debido a los efectos de la vecería, el fenómeno por el que algunos árboles pasan de un año de abundancia a otro de escasez. Pero, en el caso de la almendra ibicenca, el fin de ciclo de los árboles y la falta de relevo generacional en el campo son los determinantes en la actualidad.

En 2012, la producción alcanzó las 68 toneladas en la cooperativa, que se redujeron a 17 en 2021, a siete en 2022 y solo a tres toneladas y media en 2023. El gerente de esta entidad, Juan Antonio Prats, detalla que, en la última temporada, el volumen que llegó a sus instalaciones se limitó a 1.500 kilos. La comparación con los años 60, cuando Ibiza exportaba más de 2.000 toneladas anuales, es aún más dramática.

Perspectivas

¿Y la próxima campaña será aún peor? Sorprendentemente, Prats confía en que habrá un repunte. «Hay una finca de Sant Llorenç en la que emprendieron una nueva plantación y esperan unos mil kilos para este año», revela el gerente de la cooperativa. Al igual que este caso, hay alguna que otra explotación que también se ha animado a sembrar almendros. La propia Cooperativa de Sant Antoni llevó a cabo un proyecto piloto en 2021 con 500 árboles, pero aún no han empezado a producir. No obstante, se trata aún de iniciativas aisladas que están muy lejos de compensar los terrenos donde se están arrancando troncos.

«Hay ayudas para replantar árboles de secano, pero mucha gente acaba echándose atrás por el enredo de los trámites burocráticos», advierte Prats. Para ellos, tiene una buena noticia ya que, a través de un convenio con el Consell, las cooperativas de la isla van a contratar un servicio técnico para asesorar a los socios en «estos trámites tan farragosos».