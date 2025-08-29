El Consell instala dos nuevas marquesinas de bus en Can Raspalls
La actuación responde a una demanda vecinal y busca fomentar el uso del transporte público en el municipio
Los usuarios del transporte público en la zona de Can Raspalls ya disponen de dos nuevas marquesinas en las paradas de autobús situadas sobre el falso túnel de la carretera EI-800, a la altura del kilómetro 3.
Una mejora necesaria
Las instalaciones, estrenadas esta semana, se han colocado de forma definitiva para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios, que hasta ahora carecían de un espacio adecuado para esperar el autobús. Con estas marquesinas, los vecinos cuentan con protección contra al sol y la lluvia, facilitando así el acceso al transporte público.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell d'Eivissa se subraya que esta medida responde a una reivindicación histórica de los residentes de la zona y se enmarca en la estrategia de impulsar el uso del transporte colectivo y mejorar la calidad de vida en los núcleos y áreas rurales del municipio
