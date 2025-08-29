Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos

El Pla de Corona encara una nueva etapa para tratar de recuperar el esplendor de antaño. No es un camino a corto plazo, ni mucho menos con una salida garantizada, pero la asociación de vecinos está dando los primeros pasos para acabar con «este paisaje de ruina y desolación» ante la agonía de sus almendros. Era una muerte más que anunciada por la sequía, el envejecimiento y falta de mantenimiento de los árboles, las plagas derivadas de esta debilidad y, sobre todo, las pérdidas económicas que supone mantener un cultivo de secano frente a estas adversidades.

«Tenía que llegar el día en que los almendros del Pla de Corona muriesen. Lo raro es que todavía hayan durado tantos en los últimos 30 años», confiesa el presidente de la asociación de vecinos, Miquel Bonet. Una vez que se había llegado a esta situación, no quedaba más remedio que «quitar toda esta ruina de en medio», el requisito indispensable para plantear cualquier siembra.

Panorámica de una de las parcelas del Pla de Corona donde se están arrancando los almendros muertos. | SERGIO G. CAÑIZARES / Sergio G. Cañizares

La asociación de vecinos ha destinado todo el remanente del que disponían, 8.000 euros, para pagar los servicios de una retroexcavadora. Para ello, también han podido aprovechar la subvención anual de 3.000 euros que concede el Ayuntamiento de Sant Antoni destinada a labrar los terrenos.

Los trabajos comenzaron el pasado 20 de julio y, con ellos, se han arrancado 2.000 almendros en varias fincas del Pla de Corona. A cambio de esta ayuda, los propietarios beneficiados se comprometen a dejar los terrenos limpios y libres de troncos antes del próximo verano.

Aún quedan muchos más árboles secos o muertos por retirar, por lo que no se descarta emprender próximas campañas en función de las posibilidades económicas. «Antes que nada hay que limpiar, porque lo tenemos todo muerto y seco, es un paisaje ruinoso», subraya Bonet.

En una segunda fase, «lo ideal sería empezar a replantar, pero puede ser muy complejo y complicado con todos estos condicionantes», se resigna Bonet. Él puede hablar con conocimiento de causa, porque es uno de los dos coroners que, hace seis años, «por nostalgia y amor al pueblo», emprendieron una plantación piloto en sus respectivas fincas.

El plan piloto

Miquel Bonet y otro vecino implicado, Toni Boned, se ofrecieron a participar en un proyecto supervisado por el Consell para sembrar unos 300 almendros. En cada una de las fincas se probaron distintas opciones para comprobar cuáles salían adelante con más éxito y servirían de pauta para futuras replantaciones.

Uno de ellos, Miquel Bonet, apostó por instalar un sistema de regadío de mantenimiento para sus árboles, mientras que el otro siguió con el secano de toda la vida. También aplicaron variables más técnicas, como distintos patrones para injertar después la variedad de almendro elegido.

Los cultivos han fructificado, pero solo desde una perspectiva puramente romántica. Económicamente, este esfuerzo solo implica pérdidas. Bonet pone un ejemplo muy claro. Hace dos años, se llevó su cosecha, aún escasa, a la Cooperativa de Sant Antoni. «Cobré 150 euros y me gasté otros 400 en abono y material para los almendros», recuerda.

El valor en el mercado depende de California, el principal productor mundial, que cuenta con un sistema totalmente mecanizado e industrializado que deja el precio final por los suelos. Hace 40 años, un kilo de almendra ibicenca se podía pagar por 1,3 euros, mientras que en la última campaña se quedó en 0,70 céntimos.

Ante esta tesitura, sin ninguna posibilidad de amortizar costes, Bonet reivindica la implicación de las instituciones y el aprovechamiento del Impuesto de Turismo Sostenible. «El paisaje del Pla de Corona no es solo para los vecinos. El campo bien cuidado, con almendros y paredes de piedra, es un beneficio para toda la isla y un atractivo turístico».