Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia

"Con razón hemos oído una ambulancia a las cinco de la mañana", afirmaban los vecinos de Sant Rafel esta mañana al salir de sus casas y descubrir los restos de un accidente ocurrido de madrugada en la carretera de Sant Antoni.

Sant Rafel amaneció este viernes con una peculiar estampa: un Mini Cooper de color rojo aparecía sobre el guardarraíl a la salida de la glorieta de UNVRS en sentido a Ibiza. Algunos de los vecinos que se encontraban en la zona esta mañana señalaban que habían creído escuchar las ambulancias sobre las cuatro y media o las cinco de la madrugada. A las ocho de la mañana seguían encendidos los cuatro intermitentes.

Estas son todas las fotos del accidente de tráfico cerca de Sant Rafel / José Luis Beteta

En el siniestro se ha visto involucrado este coche, que era de alquiler, que se salió de la vía derribando un guardarraíl, atravesándolo y quedando finalmente apoyado sobre otro tramo de la barrera, con las cuatro ruedas en el aire. El frontal del vehículo quedó destrozado y saltaron varios de los airbags. El coche ha resultado siniestro total. Según informa el 061, las dos personas que viajaban en el vehículo accidentado rechazaron asistencia médica cuando llegaron las ambulancias al lugar del siniestro y se marcharon por sus propios medios.

El vehículo ha sido retirado el lugar por un equipo de Grúas Ibiza. En la zona podían verse, a varios metros del vehículo, como siguiendo un rastro, retrovisores y otras piezas del vehículo.