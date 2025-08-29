Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
El vehículo, de alquiler, acaba sobre el guardarraíl de la rotonda de UNVRS
Nito Beteta
"Con razón hemos oído una ambulancia a las cinco de la mañana", afirmaban los vecinos de Sant Rafel esta mañana al salir de sus casas y descubrir los restos de un accidente ocurrido de madrugada en la carretera de Sant Antoni.
Sant Rafel amaneció este viernes con una peculiar estampa: un Mini Cooper de color rojo aparecía sobre el guardarraíl a la salida de la glorieta de UNVRS en sentido a Ibiza. Algunos de los vecinos que se encontraban en la zona esta mañana señalaban que habían creído escuchar las ambulancias sobre las cuatro y media o las cinco de la madrugada. A las ocho de la mañana seguían encendidos los cuatro intermitentes.
En el siniestro se ha visto involucrado este coche, que era de alquiler, que se salió de la vía derribando un guardarraíl, atravesándolo y quedando finalmente apoyado sobre otro tramo de la barrera, con las cuatro ruedas en el aire. El frontal del vehículo quedó destrozado y saltaron varios de los airbags. El coche ha resultado siniestro total. Según informa el 061, las dos personas que viajaban en el vehículo accidentado rechazaron asistencia médica cuando llegaron las ambulancias al lugar del siniestro y se marcharon por sus propios medios.
El vehículo ha sido retirado el lugar por un equipo de Grúas Ibiza. En la zona podían verse, a varios metros del vehículo, como siguiendo un rastro, retrovisores y otras piezas del vehículo.
- Heridas graves dos mujeres atropelladas en Ibiza
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- El negocio de las discotecas de Ibiza toca techo
- De los púnicos al siglo XXI, la evolución de las serpientes en Ibiza