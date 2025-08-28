Así es el yate Moka: fue propiedad de Jerry Seinfeld y destaca por su eficiencia ecológica

Moka, un lujoso yate de 42 metros de eslora construido por Sanlorenzo en 2015 navega estos días en aguas de Ibiza. Esta embarcación, que destaca por su elegancia funcional gracias al diseño de Francesco Paszkowski, puede acoger hasta diez huéspedes en cinco camarotes con tripulación de ocho personas.

Entre las zonas más llamativas se encuentra un deck trasero con piscina infinita de nado contra corriente. Además, el beach club ofrece acceso directo al mar y cuenta con un bar y una amplia selección de juguetes acuáticos como Seabobs, paddleboards y kayaks. El yate también dispone de gimnasio, jacuzzi en el solárium, zonas de comedor al aire libre y interiores luminosos y acogedores.

Moka no es solo un lujo flotante; está pensado para viajes de larga autonomía, con una reserva de combustible de 50.000 litros, lo que le permite cubrir más de 4 000 millas náuticas a una velocidad de crucero de 11 nudos.

Una de las estancias comunes de la embarcación / Superyacht

Tarifas y eficiencia ecológica

El yate se ofrece en charter por el Mediterráneo occidental desde aproximadamente 200.000 euros por semana, más gastos adicionales. Su certificación Green Plus, otorgada por RINA, subraya su capacidad para quedarse fondeado largos periodos sin emplear generadores, reduciendo así vibraciones, emisiones y ruidos de forma significativa.

Según fuentes como SuperYachtFan, elprecio estimado del yate gira en torno a los 25 millones de dólares, con costes anuales de operación de entre 1 y 2 millones de dólares.

¿Quién es su dueño?

Aunque el propietario actual no se sabe quién es, fue ampliamente conocido que el comediante Jerry Seinfeld fue dueño del yate Moka hasta que lo vendió en 2019.