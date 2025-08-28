¿Vacaciones en Ibiza? No sin mi amiga: "Decían que estaba loca, pero hay que probarlo todo al menos una vez"

A las británicas Claire De Stefano y Donna Duncombe no les importó que sus agendas no coincidiesen: debían disfrutar de Ibiza y debían hacerlo juntas. Por eso hicieron un viaje relámpago de apenas 31 horas a la isla. En concreto, salieron del Reino Unido a las 18 horas del 12 de agosto y regresaron a sus casas a alrededor de la una de la madrugada del día 14. De Stefano comentó a The Mirror que ella y Duncombe querían volver a Ibiza "unos días", pero que debieron hacer una escapada tan corta porque sus "agendas no coincidieron".

Ambas terminaron de trabajar la jornada del 12 y se dirigieron al aeropuerto de Londres Stansted para tomar un vuelo que las dejó en Ibiza a las 22 horas. Después fueron a un bar y entraron en la discoteca Pacha, donde bailaron hasta las 6 horas del día siguiente. A continuación, vieron el amanecer en la playa y aprovecharon la mañana para nadar y comer en el casco antiguo. Finalmente, cogieron el avión de vuelta esa tarde y De Stefano redondeó la aventura presentándose en la oficina en la que trabaja a las 7.30 horas. Contó que sus compañeros de trabajo no creyeron "que había estado hacía unas horas en Ibiza".

Las dos, que no reservaron alojamiento, estimaron su gasto en unos 228 euros, lo que incluye 77 euros de los billetes de avión. Su bolsa de viaje fue muy ligera, ya que tan solo llevaron sus pasaportes, dos bañadores, una muda para cada una, crema solar y dos cepillos de dientes. De Stefano apuntó: "Decían que estaba loca, pero hay que probarlo todo al menos una vez".