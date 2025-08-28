Trece propuestas optan a construir 197 viviendas protegidas en el barrio Ca n'Escandell de Ibiza

Trece son las propuestas que se han presentado para la redacción del proyecto de edificación y dirección de obra de una promoción de viviendas en la parcela 9 Ca n'Escandell destinadas al alquiler asequible y este jueves "un jurado profesional se ha reunido para valorarlas", según informa el Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo, órgano adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) en un comunicado de prensa remitido por la Delegación del Gobierno.

Reunión del jurado este jueves. / Sepes

Dicha parcela, de 5.505 metros cuadrados, "se encuentra en fase de urbanización". El objetivo es "desarrollar el proyecto para aproximadamente 197 viviendas, hasta alcanzar las 532 viviendas asequibles que el Sepes construirá" en esta zona de las afueras de la ciudad de Ibiza.

El Gobierno asegura que estas viviendas mantendrán "para siempre" su condición de asequible y protegidas, por lo que pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda social. En otras palabras, no podrán pasar nunca al mercado libre. Será "un parque gestionado por la futura empresa pública de suelo y vivienda asequible, que parte del Sepes, y que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía", en palabras del Sepes.

El comunicado destaca que el jurado seleccionará "la mejor propuesta por su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica, constructiva, ambiental y social". Así, el ganador será adjudicatario de los trabajos, "siempre y cuando no existan obstáculos para tal adjudicación".

Hay varios factores a evaluar por parte del jurado: desde "las soluciones de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras", hasta "la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras".

Por otra parte, las mismas fuentes explican que "el concurso contempla el pago de contraprestaciones económicas a las cuatro mejores propuestas en concepto de gastos por elaboración y presentación por un importe máximo total de 56.000 euros", sin incluir el IVA. Equivaldría a otorgar 30.000 euros al ganador, 12.000 euros al primer accésit, 8.000 al segundo y 6.000 al tercero.

Jurado

El jurado ha estado presidido por Lina Toro Ocampo, arquitecta designada por el Sepes, y completado con los vocales Patricia Silva Ojea, subdirectora adjunta de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; José Manuel Toral Fernández, arquitecto designado por el Coaib (Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears); y Silvia Pons Juanpere, arquitecta designada por el Ayuntamiento de Ibiza. La secretaría la ocupa Pedro Arroyo Clavijo, del Sepes.

Precisamente esta semana, este diario y trabajadores del barrio han comprobado la presencia de topógrafos, sobre la zona de Ca n'Escandell donde se levantarán 532 viviendas, que permanece vallada y cuenta con varios postes de madera a lo largo del terreno.