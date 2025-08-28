Tormenta de retrasos en los aeropuertos de Palma y Barcelona: consulta si tu vuelo desde Ibiza está afectado

Mala jornada para los organizadores de la actividad de los aeropuertos de Palma y Barcelona. El mal tiempo en los alrededores de ambos aeródromos ha obligado a retrasar o cancelar buena parte de la programación de vuelos para esta tarde.

De esta manera, AENA anuncia que el aeropuerto catalán canceló el vuelo que debía salir hacia Ibiza a las 15.45 horas y no señala ninguna incidencia en los viajes posteriores. Por su parte, el aeródromo mallorquín tan solo indica que el vuelo de las 16.30 con destino Ibiza sufrirá un retraso y despegará a las 17.13. Las demás operaciones cumplirán con el horario previsto.

Por otro lado, el aeropuerto de Ibiza tampoco se libra de los cambios de planes. Así, quedan cancelados los vuelos de las 15.15 y 17.30 hacia Barcelona y el viaje con destino a la ciudad condal de las 16.15 saldrá a las 16.29.