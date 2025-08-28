Sant Josep avanza hacia la igualdad y la agente Ibáñez será la primera oficial mujer de la Policía Local

La Policía Local de Sant Josep da un paso en favor de la igualdad y la agente Ibáñez será su primera oficial mujer. El Ayuntamiento añade en una nota de prensa que el policía Gabaldón también alcanza el mismo rango. Con estas incorporaciones, el municipio suma ya seis oficiales a la plantilla de la Policía Local y el texto valora que será un refuerzo importante para la organización y coordinación del cuerpo. Ambos desarrollarán funciones de coordinación de unidades y de apoyo a la prefectura en tareas de organización y supervisión del servicio.

La Casa Consistorial acogió el acto de toma de posesión con la presencia del alcalde y concejal de Policía, Vicent Roig, y del jefe de la Policía Local, Granados, que acompañaron a los nuevos oficiales en este paso adelante a su trayectoria profesional. Roig destaca que sumar dos oficiales más a la Policía Local es "fundamental para garantizar una mejor organización interna y una respuesta más eficaz ante los retos de seguridad que afronta Sant Josep". Agrega que contar con la primera oficial mujer supone "un hito y un paso adelante en igualdad y oportunidades dentro del cuerpo".