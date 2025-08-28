El Circo Coliseo llega hoy por primera vez a Vila, donde permanecerá hasta el 21 de septiembre, en la carpa instalada en la avenida de Sant Josep. Allí, la gente se va a encontrar «un espectáculo muy variado, tanto para adultos como para niños», explica Kevin de la Torre, encargado del circo. La entrada en taquilla cuesta 18 euros para los adultos y 15 euros para los niños —van desde los dos a los 17 años—. En cuanto a la venta online, hay un descuento del 20%, por lo que para los adultos son 16 euros y para los niños, 13,60 euros. Los menores de dos años no pagan entrada.

Una rueda mortal y un hombre bala en el Circo Coliseo / Circo Coliseo

Los horarios de los espectáculos cambian, aunque no lo harán las actuaciones, ya que «van a ser las mismas durante todos los días», aclara De la Torre. Las primeras semanas, durante los días laborables, los números serán a las nueve de la noche y los sábados y domingos habrá sesión doble: a las 19 y 21 horas. Para las dos últimas semanas, el horario será a las siete entre semana, los sábados a las 17 y a las 20 horas y los domingos a las 12 y a las 17 horas.

Una rueda mortal y un hombre bala en el Circo Coliseo

Este año el Circo Coliseo, que es «el tercer circo más grande que queda en ruta por España», trae ‘El increíble hombre bala’. Consiste en un artista que se mete dentro de un cañón para salir disparado «a 35 metros de distancia, a 100 kilómetros por hora». También estarán ‘Los motoristas’, quienes se colocan dentro de una esfera metálica de «cuatro metros de diámetro» y empiezan a dar vueltas y a hacer acrobacias en el interior. Ambos espectáculos son únicos, el primero en Europa y el segundo en España.

Una rueda mortal y un hombre bala en el Circo Coliseo / Circo Coliseo

Además, cuentan con «la única mujer que hace la rueda de la muerte», un número que suelen realizar «siempre hombres». «Todas estas son las atracciones principales del espectáculo», añade De la Torre.

Además de estas actuaciones, tienen todo aquello que compone «el espectáculo del circo tradicional»: malabaristas, trapecistas y payasos. De la Torre asegura que es un espectáculo «muy completo», ya que no querían «defraudar al público isleño» para poder crearse un nombre aquí.

Según el encargado, se trata de un show «para todas las edades». «Vienen tanto bebés como mayores y todos salen encantados», añade. De hecho, antes de pisar Ibiza han estado en Mallorca y Menorca y en algunas localidades han tenido que «ampliar fechas» porque el público no entraba en la carpa. «Está gustando mucho y hay un buen boca a boca», expresa. De la Torre cuenta que cuando estuvieron todo agosto en Sant Antoni, los fines de semana llegaron a colocar el cartel de «entradas agotadas o casi completas» en una carpa de unas 530 localidades.

Y en cuanto a la inversión para el espectáculo en Balears, esta ha sido de 120.000 euros, solo en transporte en barco para recorrer todas las islas (sin contar emplazamientos y licencias de apertura). Para De la Torre, que es hijo de los propietarios del Circo Coliseo y se ha criado en el mundo del circo, «es una vida muy bonita pero sacrificada». Además, defiende que no es un sector que esté decayendo «para quien sabe modernizarlo y reinventarlo». «Y es lo estamos consiguiendo con este espectáculo que traemos este año», declara.