La Policía Nacional y la Interpol no olvidan la escabrosa muerte de 'La Introvertida' en Ibiza

La Policía Nacional no olvida el caso de la mujer conocida como 'La Introvertida' y pide ayuda a través de sus redes sociales para obtener alguna pista que ayude a identificar a esta persona que se halló ahogada en Ibiza. Según el aviso, esta mujer de entre 25 y 30 años falleció en julio de 2019 y hallaron su cuerpo los ocupantes de un barco anclado a 150 metros de la costa de Santa Eulària.

La página web de Interpol añade que 'La Introvertida' murió muy poco antes de la aparición del cadáver y solo vestía un biquini. Ninguna de las embarcaciones fondeadas en el lugar señaló su desaparición ni tampoco se recibió ninguna denuncia por esta causa en los días siguientes. El cuerpo de seguridad especula con que la mujer había viajado en una furgoneta negra para trabajar en el barco de lujo de unos clientes del Próximo Oriente.

El Grupo de Homicidios de las Baleares desveló que la mujer era una trabajadora sexual, posiblemente de nacionalidad rumana y origen húngaro que prestaba sus servicios alrededor del hotel Ushuaïa. Su sobrenombre viene de que apenas hablaba con nadie y de que su nombre era desconocido para quienes trataban con ella. Además, solía ir acompañada de una persona travestida rubia y delgada que trabajaba en la misma zona.