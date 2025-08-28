Poesía, ‘ball pagès’ y mucha música para celebrar las fiestas de Sant Agustí

Es 28 de agosto y con ello llega, un año más, el día grande de Sant Agustí. Coincidiendo con esta fecha, está previsto para hoy, a partir de las 19 horas, una misa solemne que empieza en la iglesia del pueblo. Al acto religioso le va a seguir la tamborada del grupo Esperitrons y la lectura del pregón de fiestas a cargo de la reconocida pianista y directora de la Escuela de Música de Can Blau, Charlotte Look.

Un instante de la fiesta payesa en el pou des Rafals. / J.A RIERA

Para la celebración del día grande, una vez concluya el pregón de Look, hay actuaciones musicales en vivo. Esta noche van a cerrar la jornada festiva los conciertos, a partir de las 21 horas, de Swingin Tonic, Balkumbia y Dakidarría.

El baile, muy presente en las fiestas. | | J.A RIERA

Para mañana, la programación está centrada en los más pequeños. A las 19 horas tendrá lugar el espectáculo de final de curso de los niños de la Escola Municipal d’Estiu de Es Vedrà. Más tarde, a las 20.30 horas, los asistentes disfrutarán de una degustación de sorbete y chupachups de sandía. Estos deliciosos dulces los elaborará la talentosa cocinera ibicenca Marga Orell. Este acto contará con la colaboración del Consell de Ibiza. Acto seguido, será el turno de la fiesta de la Sandía en el jardín del bar Can Berri. A fin de amenizarla, esta fiesta contará con las actuaciones de la banda de rock ibicenca Stone Corners y una sesión musical de Rock my DJ Set.

Primer plano con dos ‘balladors’ en la salida de la parroquia. / J.A RIERA

El próximo sábado 30 de agosto llega uno de los días más esperados y animados en el pueblo, al ser una jornada repleta de actuaciones musicales. A partir de las 21 horas empieza la noche de conciertos con la banda ibicenca Doctor Trapero and Friends, los burgaleses La Regadera, los valencianos Mala Gestión y el DJ Ashtralmyer.

‘Ball pagès’

El domingo 31 de agosto, el folclore local estará muy presente en Sant Agustí de la mano de sa Colla des Vedrà. Todo ello, en el marco de la tradicional fiesta payesa que se llevará a cabo, a partir de las 19 horas, en el pou des Rafals.

Tras la fiesta pagesa, no hay más actos previstos hasta el jueves 4 de septiembre a las 19 horas. El arte será el protagonista del día con la inauguración de la exposición en Can Curt de ‘Mar i Terra’. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 21 de septiembre, la organiza la asociación de madres y padres en el marco de la Semana Ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’.

El viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una comida que rinde homenaje a las personas mayores del pueblo. Un día después, a las 10 horas, se hará una excursión en kayak . Eso sí, para participar en esta iniciativa los interesados se deben inscribir previamente enviando un correo electrónico en la dirección coesvedra@gmail.com.

La poesía tendrá un papel principal en el cierre de las fiestas de Sant Agustí 2025. El 20 de septiembre a las 20.30 horas se celebrará la Nit de Poesia en el Tancó de Can Curt. Se trata de una iniciativa cultural organizada por l’Associació de Vesins de Sant Agustí, también en el marco de la Setmana Ludolingüística.