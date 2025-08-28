Nueva marcha solidaria por Palestina este sábado en Ibiza

La Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino ha convocado una marcha en Ibiza el próximo sábado 30 de agosto bajo el lema “¡Basta ya!”, para denunciar la ofensiva militar israelí sobre Gaza y exigir el cese inmediato de los bombardeos, el bloqueo y la violencia contra la población palestina. La manifestación partirá a las 20:30 horas desde la Plaza Vara de Rey.

Genocidio en Gaza

Según informa la organización, la situación en Gaza ha entrado en una fase de recrudecimiento tras la decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu de ocupar la Ciudad de Gaza y movilizar a 80.000 reservistas. En los últimos 22 meses, más del 90% de la población gazatí ha sido desplazada varias veces y, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas y organismos internacionales, los ataques han dejado más de 61.000 personas muertas, entre ellas cerca de 17.500 niños y niñas, además de profesionales sanitarios y periodistas.

A esta situación se suma el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), publicado el 22 de agosto, que advierte de que más de medio millón de personas en Gaza afrontan una hambruna generalizada caracterizada por la escasez extrema y muertes evitables.

Exigen responsabilidades

La Plataforma de Solidaridad reclama, entre otras medidas, el fin de las relaciones diplomáticas, económicas y militares de España con Israel, responsabilidades políticas y judiciales para los autores del conflicto, y la garantía del derecho del pueblo palestino a vivir en libertad en su tierra. También exigen que se permita el paso de la Global Sumud Flotilla, prevista para zarpar desde Barcelona el 31 de agosto rumbo a Túnez con la participación de 44 delegaciones navales internacionales.

“Cuando los gobiernos callan, es el pueblo el que grita”, señalan desde la plataforma, que anima a la ciudadanía ibicenca a sumarse a la movilización.